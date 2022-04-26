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مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 25 والقنوات الناقلة

كتب:

ضحى محمد
01:33 م | الثلاثاء 26 أبريل 2022
مكتوب عليا

مكتوب عليا

يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 25 والقنوات الناقلة، ويدور العمل في إطار تشويقي اجتماعي، حول عائلة «جلجل»، والمشكلات التي يتعرض لها بعدما أتهم في جريمة قتل.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 25 والقنوات الناقلة

ينتظر جمهور مسلسل مكتوب عليا أحداث العمل الدرامي، بعدما تطورت الأحداث وحققت نسب مشاهدة عالية، وتعرض الحلقة 25 الجديدة الساعة السادسة و45 دقيقة على قناة dmc، والإعادة الساعة 1.45 صباحًا، والإعادة الثانية في اليوم التالي الساعة 6 صباحًا.

أحداث الحلقة 24 من مسلسل مكتوب عليا

شهد مسلسل مكتوب عليا الحلقة 24 حالة من الكوميديا الخاصة، حيث إن جلجل استطاع أن يهرب من الشرطة بعد أن حدثت جريمة قتل في منزله، وهرب إلى منزل خطيب شقيقته.

واعتقد عائلة جلجل أن الفنان أكرم حسني قد رحل عن عالمنا، لكن الأمر كان غير ذلك، واتصل والدهم به من أجل أن يطمئنهم على حالتهم وأنهم لا زالوا على قيد الحياة.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.