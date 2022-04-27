محافظ أسيوط يشارك 300 شخص من ذوي الهمم في إفطارهم السنوي

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أكثر من 300 شخص من ذوي الهمم حفل إفطارهم السنوي، والذي أقامته مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية، وبعض قيادات مديرية التضامن الاجتماعي والعمل الخيري بالمحافظة، والدكتور محمود شعلان رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر بأسيوط، والعشرات من ذوي الهمم من قرى ومراكز المحافظة.

حفل إفطار ذوي الهمم مع محافظ أسيوط

وعبّر الأشخاص من ذوي الهمم المشاركين في الحفل، عن فرحتهم بمشاركة محافظ أسيوط إفطارهم في شهر رمضان، فيما أبدى المحافظ سعادته بلقاء أبنائه من ذوي الهمم ومشاركتهم إفطارهم والاستماع إلى مشاكلهم وطلباتهم وذلك لتمكينهم في المجتمع.

واستمع محافظ أسيوط إلى طلبات بعض الأشخاص من ذوي الهمم، والتي تمثلت في تفعيل دمجهم في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية ومشاركتهم في الفعاليات المختلفة بكافة القطاعات وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعياً، مؤكدًا عقد لقاءات مستمرة معهم للوقوف على طلباتهم وإيجاد الحلول العاجلة لها.

الدعم الكامل لذوي الهمم ودمجهم في مختلف القطاعات

وأعلن محافظ أسيوط عن دعمه الكامل للأشخاص ذوي الهمم لدمجهم في مختلف القطاعات، وخاصة التربية والتعليم والشباب والرياضة وتوفير صالات رياضية وملاعب لمساعدتهم على ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية المتنوعة وتأهيلهم للمشاركة في البطولات والمسابقات المختلفة، لافتًا إلى مساعدتهم في توفير فرص عمل لهم من خلال مساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتتناسب مع احتياجاتهم، فضلًا عن مساعدتهم على تسويق منتجاتهم، مشيدًا بجودة المنتجات التي قام بعرضها ذوي الهمم من مستحقي المشروعات الصغيرة في الفعاليات التي نظمتها المحافظة، لافتًا إلى تنظيم العديد من الفعاليات لتوزيع المشروعات الصغيرة «أفران بوتاجاز - ماكينات خياطة» على السيدات المعيلات وذوات الهمم، وفقًا للأبحاث التي يقوم بها مسئولي وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي.

تقديم كافة سبل الدعم لذوي الهمم

وأوضح محافظ أسيوط أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام السيدات المعيلات وذوي الهمم من الأسر الأكثر احتياجًا مع استمرار توزيع المشروعات المولدة للدخل عليهن بصفة دورية للمساهمة في دعم وتحسين دخلهن ومستوى معيشتهن وتوفير حياة كريمة لهن، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أشاد بالتعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين عن طريق تنفيذ مثل هذه المبادرات والمشروعات على أرض الواقع.

وطالب «سعد»، المستفيدين والمستفيدات بالجد والإجتهاد في العمل مع الإرادة والعزيمة والتصميم على النجاح حتى يتحقق مردود هذه المبادرات والهدف منها والتمكين الاقتصادي لهن، موجهًا مسئولي التضامن الاجتماعي بمتابعة المشروعات والمساعدة في تسويق منتجاتهن، كما ناشد جميع الأشخاص من ذوي الهمم بالتوجه إلى وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بديوان عام المحافظة لتقديم طلباتهم وشكواهم لفحصها وإيجاد الحلول العاجلة لهم.