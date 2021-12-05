السيسي لذوى الهمم: مستغربين أني وقفت شوية معاكم.. طب والأم اللي واقفه كده على طول

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأهالي قادرون باختلاف «كل سنة وانتوا طيبين وبقول للأسرة واللي مهتمين بأبنائنا وبناتنا انتبهوا وخدوا كلامي بمحمل الجد فيما يخص أن دي كنز حقيقي بس أحنا مش شايفين كل حاجة في الدنيا، وهما كنز حقيقي».

وأضاف الرئيس في ختام كلمته لحضور لاحتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، «أنتوا مستغربين يمكن شوية على أني واقف كده، طب والأم اللي واقفه كده على طول مع ابنها وبنتها ومستحمله أنا هبخل عليها بـ10 دقايق، وأنا مش بقول الكلام ده مننا، ولكن كمواطنين ننتبه، أدعولنا والدنيا كلها هتبقي زي الفل»..

وفند: «أحنا محميين بالله وبدول، محميين بالله وعلى قد ما هندي من رعاية وحنيه ومن رحمه وقبول لكده كل ما العطاء أكبر، وهو على الله هين».