السبت المقبل.. انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا

يتبقى أقل من 4 أيام على انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للشركات والشخصيات الاعتبارية عن نتائج أعمال العام الماضي 2021 إذ أن قانون الإجراءات الضريبية يحد الـ 31 مارس من كل عام كموعد أخر لرفع الإقرارات بالنسبة للشخصيات الطبيعية والأفراد بينما حدد السبت المقبل الموافق لـ 30 إبريل 2022 كموعد أخير لتقديم إقرار الشخصيات الاعتبارية.

لا نية لتمديد موعد تقديم الإقرارات الضريبية

وقبل انتهاء المهلة بساعات كشف مصدر مطلع بمصلحة الضرائب المصرية أنه لا نية لتمديد موعد تقديم الإقرارات الضريبية سواء بالطرق التقليدية أو رفع الإقرارات عبر المنظومة الإلكترونية للمصلحة على الإنترنت موضحاً لـ «الوطن»، أن من حقق الممولين والشركات تقديم الإقرار الضريبي دون أي غرامات أو عقوبات حتى الساعة الثانية عشر من مساء يوم السبت المقبل لافتاً إلى أن رفع الإقرار على المنظومة الإلكترونية أو تقديمه بالطرق التقليدية في المأموريات الضريبية بكافة المحافظات المصرية بعد مرور 48 ساعة من انتهاء المهلة يستوجب توقيع غرامات بينما إذ طالت المدة إلى أكثر من 60 يوما تستوجب عقوبات يحددها قانون الإجراءات الضريبية إلا إذا ارتأت مصلحة الضرائب غير ذلك في إطار التسهيل والتيسير على الممولين.

القانون لا يفرق بين التجارة الإلكترونية والتجارة بشكلها التقليدي

وأضاف «صقر»، لـ«الوطن»، أن القانون لا يفرق بين التجارة الإلكترونية والتجارة بشكلها التقليدي، فليس من العدالة أن تقوم المصلحة بإلزام من يقوم بممارسة التجارة بشكلها التقليدي بالتسجيل بالمصلحة وتقديم الإقرار الضريبي وكذلك سداد الضريبة المستحقة عليه، ولا تقوم بنفس الدور مع من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن المصلحة لديها وحدة للتجارة الإلكترونية تضم عناصر متميزة ومدربة لمساعدة ممارسي نشاط التجارة الإلكترونية وتقديم كافة المعلومات والرد على استفساراتهم.