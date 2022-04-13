«الضرائب العقارية» تتوقع ارتفاع الحصيلة إلى 6 مليارات جنيه قبل 30 يونيو

تتوقع مصلحة الضرائب العقارية الوصول بحصيلة الضرائب العقارية مه نهاية العام المالي الحالي 2021-2022 المنتهي في شهر يونيو المقبل إلى نحو 6 مليارات جنيه بعد أن حققت أكثر من 80% حتى نهاية شهر مارس الماضي وهو ما يعادل 3.7 مليارات جنيه في الفترة من الأول من يوليو 2021 وحتى 31 مارس 2022.

وكشف ناجي السرجاني المتحدث الرسمي باسم مصلحة الضرائب العقارية أن المصلحة تستهدف تحقيق حصيلة من الضرائب العقارية تصل إلى 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي الذي يبدأ من بداية شهر يوليو2021 وحتى نهاية شهر يونيو 2022 وتؤول الحصيلة إلى الموازنة العامة للدولة.

400 ألف جنيه زيادة عن الحصيلة في نفس الفترة من العام المالي السابق

وأكد السرجاني لـ«الوطن» أن مصلحة الضرائب العقارية نجحت في تحقيق أكثر من 80% من إجمالي المستهدف خلال الفترة من يوليو- مارس 2022 بعدما بلغت الحصيلة أكثر من 3.7 مليارات جنيه بزيادة قدرها 400 ألف جنيه عن الحصيلة في نفس الفترة من العام المالي السابق، عندما حققت المصلحة 3.3 مليارات جنيه في الفترة من يوليو عام 2021 وحتى نهاية مارس 2022.

معدل تأخر تقديم الإقرارات الضريبية ضئيل

وحول غرامات التأخير التي حصلتها مصلحة الضرائب العقارية عن التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية قال السرجاني إن نسبة التأخر في تقديم الإقرار الضريبي ضئيلة مؤكداً أننا لم نرصد نسبة تأخر كبيرة في تقديم الإقرارات الضريبية مقارنة بالأعوام السابقة، مشيراً إلى أن الممولين والمكلفين بأداء الضريبة أصبحوا أكثر وعيا ويقدمون الإقرارات الضريبية في مواعيدها.

وأضاف السرجاني أن مأموريات مصلحة الضرائب العقارية المنتشرة في أنحاء الجمهورية تتلقى الإقرارات الضريبية في نهاية كل عام، بينما تسمح للممول بسداد الضريبة العقارية السنوية على قسطين متساويين في العام مرة في نهاية شهر يونيو من كل عام بينما القسط الثاني يدفع قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام.