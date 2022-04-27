أحمد عمر هاشم: الرئيس يعرف قدر العلماء وحريص على رفعتهم.. وكلماتي له نابعة من قلبي

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالوقوف وإلقاء السلام عليه والترحيب الشديد به، تصرف ليس بمستغرب عليه، فهو شخص خلوق يقدر العلماء ويجلهم.

احتفالية ليلة القدر

وأضاف «هاشم» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، على هامش احتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات، أن الرئيس السيسي قائد عظيم أخذ بيد البلاد من الظلام إلى النور، يعرف قدر العلماء ومكانتهم وحريص على رفعتهم.

قصيدة الدكتور أحمد عمر هاشم للرئيس السيسي

وتابع «هاشم» قائلا: "أبيات الشعر التي ألقيتها اليوم أمام الرئيس نابعه من أعماق قلبي ولا نفاق فيها ولا رياء، وادعو الله أن يوفقه ويسدد خطأه وأن يعينه على مافيه صلاح البلاد والعباد وفعل الخيرات».

وكانت قد نظمت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى بليلة القدر، بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

كما كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي بعض من النماذج المشرفة من الفائزين بالمسابقة الـ28 لحفظ القرآن الكريم، إذ كرّم رئيس الجمهورية الفائزين بالفرع الأول بحفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن.

من جانبه قال فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن معجزات القرآن الكريم تشبه بحرا لا ساحل له، أيد بها المولى -عز وجل- نبيه ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون نزول هذا القرآن نورا مبينا، ورحمة للعالمين، في ليلة مباركة هي خير من ألف شهر.