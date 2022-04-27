وزير الأوقاف: الرئيس السيسي يكرم 3 أخوة من حفظة القرآن الكريم اليوم

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنَّ القرآن نزل على سيدنا محمد في ليلة وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها ليلة مباركة إكرامًا لنزول القرآن الكريم بها، وجعلها خيرًا من ألف شهر.

وزير الأوقاف: مصر دولة خدمت القرآن وتربعت على عرش تلاوته جيلًا إثر جيل

وأكّد جمعة، أنَّ مصر دولة خدمت القرآن الكريم وتربعت على عرش تلاوته جيلًا إثر جيل وجعلت من تكريم حفظتهم وإكرامهم خطًا ثابتًا لا تحيد عنه من جيل العملاقة محمود خليل الحصري وعبدالباسط عبدالصمد ومحمد صديق المنشاوي ومحمود علي البنا ومصطفى إسماعيل إلى جيل معاصر لا يقل شأنًا ولا درجة ولا أداءا عن هؤلاء العمالقة.

وتابع وزير الأوقاف في كلمته خلال احتفالية ليلة القدر التي يشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم وتُقام بمركز المنارة للمؤتمرات: «أؤكّد أنّي أقدم بين يديكم اليوم نماذج مشرفة بين عشرات ومئات الأئمة ممن وصولو بالحفظ والإتقان لمستوى لا يتنافسون به من واقع امتحانات واختبارات تراكمية ومتعددة أهلتهم لتلك الدرجة من الإتقان فضلًا عما من الله عز وجل به على بعضهم من صوت ملائكي عزب».

جمعة: ترجمنا القرآن هذا العام لـ3 لغات جديدة

وأضاف وزير الأوقاف أنَّ الرئيس يكرم اليوم ثلاثة أخوة من أسرة واحدة من كبار الحفظة، وهي أسرة من ضمن 7 أسر فازت في مسابقة «الأسرة القرآنية» التي أقيمت لأول مرة بهذا العام، ولم يقف الأمر على حدود الحفظ وهناك مسابقات للتفسير والفهم المعاني العامة، وتمت ترجمة القرآن هذا العام فقط لـ 3 لغات جديدة، وهي اللغة الأوردية واليونانية ولغة الهوسا، ونواصل ترجمته ببقية اللغات بمختلف الألسنة، مبينًا أنَّه جرى مراعاة الإشارة في مقدمة هذه الترجمات إلى الاجتهاد في تقريب المعنى، مؤكّدين أنَّ هذه الترجمة تأتي في حدود فهمنا للنص القرآني وقدرتنا على نقله للغة الأخرى.