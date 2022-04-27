بالأسماء .. السيسي يكرم النماذج المشرفة من حفظة القرآن الكريم (صور)

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي بعض من النماذج المشرفة من الفائزين بالمسابقة الـ28 لحفظ القرآن الكريم، إذ كرّم رئيس الجمهورية الفائزين بالفرع الأول بحفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن:

الفائزون بحفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة

- عبدالله علي محمد محمد من مصر حصل على المركز الأول بجائزة قيمتها 180 ألف جنيه.

- سارة أيمن أحمد موسى من مصر حصلت على المركز الثاني بجائزة قيمتها 120 ألف جنيه.

- إيمان جمال فاروق حسن من مصر، وحصلت على المركز الثالث بجازة قيمتها 100 ألف جنيه.

الفائزون بحفظ القرآن كاملًا وتجويده من الناطقين بغير اللغة العربية

كما كرم الرئيس الفائزين بالفرع الثاني من المسابقة، بحفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده من الناطقين بغير اللغة العربية من الجنسين:

- أبو بكر تشمالا من الكونغو الديموقراطية، وحصل على المركز الأول بجائزة قيمتها 150 ألف جنيه.

- محمد علي من جزر القمر وحصل على المركز الثاني بجائزة قيمتها 100 ألف جنيه.

- عبدالرحمن صالح من نيجيريا وحصل على المركز الثالث بجائزة قيمتها 100 ألف جنيه.

الفائزان بحفظ القرآن الكريم كاملًا من ذوي الاحتياجات الخاصة

وكرم الرئيس السيسي الفائزون بالفرع الثالث لحفظ القرآن الكريم كاملًا من ذوي الاحتياجات الخاصة:

- نادي سعد جابر محمد من مصر، وحصل على المركز الأول بجائزة قيمتها 50 ألف جنيه.

- محمد أحمد حسن عبدالحليم، من مصر وحصل على المركز الثاني بجائزة قيمتها 30 ألف جنيه.

الفائزان بحفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة

وكرم الرئيس الفائزون بالفرع الرابع لحفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة وهم:

- شيرين محمد عبدالله أمين من مصر وحصلت على المركز الأول بجائزة قيمتها 50 ألف جنيه.

- أحمد تامر ممدوح صبري من مصر وحصل على المركز الثاني بجائزة قيمتها 30 ألف جنيه.

الفائزان بحفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره

وكرم رئيس الجمهورية أيضًا الفائزين بفرع الأئمة، لحفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره:

- أيمن منصور عبدالعزيز من مصر، وحصل على المركز الأول بجائزة قيمتها 50 ألف جنيه.

- عوض الله الطيب أحمد من السودان وحصل على المركز الثاني بجائزة قيمتها 40 ألف جنيه.

تكريم ثلاث أخوة

وكرم الرئيس السيسي أيضًا الأسرة القرآنية، إذ كرم الأخوة أحمد وعبدالله ومحمد سعيد محمد القزاز بجائزة قيمتها 100 ألف جنيه للأسرة.