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عاجل.. الحكومة: نسجل حالياً أقل عدد وفيات منذ بداية كورونا

كتب:

محمد مجدي
01:43 م | الأربعاء 27 أبريل 2022
الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، أن الفترة الراهنة تشهد أقل عدد من التردد على المستشفيات، وأقل عدد من المصابين، وكذا أقل عدد من الوفيات منذ بداية جائحة كورونا.

فتح المستشفيات الجامعية لممارسة أعمالها بعد انخفاض إصابات كورونا

وأضاف القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خلال مشاركته في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، أن تطورات إصابات كورونا سمحت بإعادة إتاحة فتح كافة المستشفيات لممارسة أعمالها في تقديم الخدمة الطبية، وتنفيذ المبادرات الرئاسية المختلفة الخاصة بصحة المواطنين، وكذا إجراء التدخلات الجراحية اللازمة.

حركة السياحة الوافدة خلال الشهرين الماضيين

كما عرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، ملخصاً عن حركة السياحة الوافدة خلال الشهرين الماضيين، وجهود الحكومة لتنويع الأسواق السياحية الوافدة فى ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.