السيسي: ربنا نجانا في 2011 و2013 وفي أزمة كورونا..وهينجينا من تداعيات الأزمة الأوكرانية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الله عز وجل حفظ مصر وسترها ونجاها في عام 2011، «إحنا 2011 ربنا سترها ونجانا وفي 2013 ربنا سترها ونجانا وحتى في أزمة كورونا اللي الدنيا كلها كانت بتتأذي منها ربنا سترها معانا ونجانا، وإحنا في 2022 دلوقتي في الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الكبيرة على العالم كله بأكد لكم مش أنا اللي هنجيها ولا إنتو.. هو ربنا اللي هينجيها».

السيسي: ثمار الإصلاح انعكست على مؤشرات الاقتصاد الكلي

وأضاف السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، «أرجو إن إحنا دايما نبقى متذكرين الكلام ده على إن ده واقع إحنا عشناه ونتايجه وآثاره كانت مدمرة»، موضحًا أن ما تحقق من ثمار الإصلاح انعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي، فقد حققت مشروعات البنية التحتية والطاقة نتائج مذهلة عززت من قدرات الدولة ورفعت من قيمة أصولها وجعلت مصر مقصدًا للاستثمار الأجنبي كما انخفضت معدلات البطالة بعد ما وفرت المشروعات القومية المنفذة فرصًا للعمالة.

السيسي: حققنا نقلة نوعية في إنشاء مدن الجيل الرابع

وأضاف السيسي، أنه تم تحقيق نقلة نوعية في إنشاء مدن الجيل الرابع بعد إنشاء عدد من المدن الجديدة بطول الجمهورية وعرضها، لسد الفجوة بين الطلب على الإسكان والمعروض وذلك لتوفير الوحدات السكنية اللازمة لشباب مصر.