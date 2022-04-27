استقرار إصابات كورونا في المنوفية وزيادة أعداد متلقي اللقاح

تواصل مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا في محافظة المنوفية، استقرارها في مستشفيات العزل بجميع مدن ومراكز المحافظة، وتم تخفيف القيود وتقليل عدد أسرّة العزل في المستشفيات بعد انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس التاجي وكذلك الإصابات التي تصل إلى مراكز الفرز في المستشفيات المختلفة.

انخفاض أعداد المترددين للكشف عن أعراض كورونا

وأكد مصدر مسؤول في مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا انخفضت خلال الفترة الأخيرة في مستشفيات العزل، موضحا أن مسؤولي الترصد في مستشفيات العزل يقومون بدورهم، وذلك مع وجود أعداد أقل تتردد على المستشفيات، موضحا أن الوعي زاد لدى المواطنين وهو ما ساهم في انخفاض أعداد الإصابات بكورونا.

وأضاف المصدر المسؤول، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأطقم الطبية قامت بدور كبير في مواجهة انتشار فيروس كورونا منذ الموجة الأولى لانتشار الفيروس، سواء في مستشفيات العزل بالمنوفية، أو حملات التوعية للمواطنين، فضلا عن حملات تطعيم مئات الآلاف من المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

تطعيم 2.5 مليون مواطن بلقاح كورونا في المنوفية

وأوضح أن حملات تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا في المنوفية تواصل دورها بشكل مكثف للوصول إلى المتسهدف من تطعيم المواطنين باللقاح، موضحا أنه تم تطعيم أعداد كبيرة من أبناء محافظة المنوفية باللقاح حيث تخطت أعداد متلقي اللقاح أكثر من مليوني ونصف المليون مواطن في جميع مراكز ومدن محافظة المنوفية.