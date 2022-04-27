رسالة من «السكة الحديد» للركاب لمواجهة كورونا خلال عطلة عيد الفطر 2022

أكدت هيئة السكة الحديد أنَّ رحلات عيد الفطر 2022 بدأت منذ الاثنين الماضي، ومستمرة حتى الآن، مضيفة أنَّ جميع الرحلات منتظمة دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، مشيرة إلى أنَّ هناك تعليمات من الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، بعدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكّد من سلامته الفنية، موضحة أنَّ الهيئة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

50 جنيها غرامة أي راكب لا يرتدي الكمامة خلال عيد الفطر 2022

وشددت هيئة السكة الحديد، في رسالة عاجلة للركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، بالالتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة كورونا، خلال عطلة عيد الفطر 2022، من خلال ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، وعدم نزعها إلا أثناء الخروج من المحطات، مؤكدة على تطبيق غرامة فورية على أي راكب لا يرتدي الكمامة الطبية خلال استقلاله القطارات خلال عيد الفطر المبارك.

توفير 116 قطارا إضافيا لاستيعاب الركاب المسافرين في عيد الفطر 2022

وأشارت السكة الحديد، إلى أنَّه يجب على الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، خلال أيام عيد الفطر 2022، الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، وعدم البصق على أرصفة المحطات لمنع انتشار الأوبئة، إضافة إلى عدم نزع الكمامة داخل عربات القطارات، للحد من انتشار كورونا، موضحة أنَّه تم توفير 116 قطارًا إضافيًا لاستيعاب جموع الركاب المسافرين.

وزير النقل للركاب: التزموا بارتداء الكمامات الطبية داخل القطارات

ومن جهته، طالب الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال حديثه لـ«الوطن»، جموع الركاب المسافرين الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية، في أثناء التواجد داخل المحطات واستقلال القطارات سواء في مترو الأنفاق أو السكة الحديد، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من فيروس كورونا، مؤكّدًا أنَّ السكة الحديد تعمل على مدار الـ24 ساعة لخدمة المواطنين، موضحًا أنَّ جميع القيادات ستكون متواجدة بمواقع العمل لمتابعة سير حركة التشغيل في أثناء عيد الفطر 2022.