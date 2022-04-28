حظك اليوم برج الثور الخميس 28-4-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور، هو شخص مندفع سريع الغضب يرفض الخضوع للآخرين، يضع قوانين محددة في حياته الخاصة، يرفض أن يتدخل الآخرين في قرارته، لا يستطيع السيطرة على غضبه في حالة تعرضه لأي استفزاز.

وعلى الرغم من العصبية الشديدة التي تميز مولود برج الثور، إلا أنه متوزان في آراءه، ويحب جميع المحطين به، كما أنه شديد الرومانسية والعاطفة مع شريك حياته، يسعى دائمًا لإرضائه، كما يحب الشعور بالاستقرار العاطفي معه.

مولود برج الثور أيضًا يحب القيادة، ويسعى لوضع الخطط السريعة للوصول إلى مناصب القيادة العليا في عمله، كما يسعى لإرضاء رؤسائه في العمل من أجل تحقيق هذه الخطوة.

حظك اليوم برج الثور مهنيا وصحيا

الأبراج تنصحك اليوم مولود برج الثور، بضرورة التركيز الشديد في العمل، نظرًا لأن القمر موجود في منزلك الثاني عشر، لهذا يجب أن تتروي اليوم في اتخاذ قرارتك الهامة، خاصة المتعلقة بمشروعات المستقبل وحساباتك المالية، ولا تتسرع على الإطلاق، وإدرس كل الامور بشكل جدي وواضح، واحرص على الكتمان في كل هذه الامور، كما يجب أن تعمل في سرية، وذلك وفقًا لنصيحة عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا واجتماعيا

وتؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أنه يجب أن تلتزم بالسرية والكتمان اليوم، سواء في حياتك الخاصة أو العملية، كما يجب أن تحرص على كتمان مشاعرك، على أن تستمر في مراقبة الأجواء المحيطة من حولك في صمت.