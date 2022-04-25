حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 25-4-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الجوزاء يأتي في الترتيب الثالث، بين دائرة الأبراج الفلكية، كما أنه ينتمي للأبراج الهوائية، صاحبة المزاج المتقلب وغير المستقر في كثير من الأحيان، وذلك بسبب تباعية برج الجوزاء لكوكب عطارد.

من مميزات مولود برج الجوزاء، حبه الشديد لتوسيع دائرة أصدقائه، حيث أنه يحب بشكل مستمر التعرف على أصدقاء جدد، على الصعيد المهني أو الاجتماعي، لهذا يتميز بدائرة اجتماعية واسعة، يستطيع من خلالها تحقيق الكثير من الأغراض الخاصة به على الصعيد المهني.

وعلى الصعيد العاطفي يكره مولود برج الجوزاء العلاقات المتعددة، لهذا عندما يرتبط عاطفيًا، تكون علاقاتة دائمًا مستقرة ولها نهاية طبيعية، كما أنه يحب الاستقرار الأسري، ولا يفضل حدوث أي ارتباك أو عدم استقرار داخل أسرته.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

تؤكد لك خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد، اليوم مولود برج الجوزاء، على ضرورة الحذر فى قرارتك اليوم، حيث أن الفلك ينصحك بالتعقل في أي قرار، ويحذرك من الاندفاع وراء القرارات المتسرعة، خاصة القرارت المصيرية منها، وذلك وفق حظك اليوم

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

وفقًا لخبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، فإن الأبراج مازالت تنصحك بالتروي اليوم، مولود برج الجوزاء، حيث أن القمر مازال موجود في مربع برجك، وهذا ما يدفعك للعناد، والتمسك برأيك وقرارتك، التي قد تكون خاطئة، لهذا يجب ألا ترفض آراء الآخرين اليوم.