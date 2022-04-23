حظك اليوم برج الجوزاء السبت 23-4-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الجوزاء يحتل الترتيب الثالث بين الأبراج الفلكية، ويتميز مولود برج الجوزاء بالقدرة على مساعدة الآخرين على التخلص من اكتئابهم، فهو شديد المرح وفكاهي بدرجة كبيرة في مختلف أمور حياته، كما أنه يشعر بالسعادة عند جلوسه مع أصدقائه وأحبائه.

مواصفات برج الجوزاء

ويتميز مولود برج الجوزاء أنه شخصية جذابة بشكل كبير فهو يحب المغامرات وإلقاء النكات، وأن يخوض تجارب جديدة طول الوقت، فهو يكره أن يقوم بشئ روتيني بشكل يومي ويكره كل ما هو تقليدي، كما أنه يشعر بالشغف في العمل بدرجة كبيرة، مقارنة بباقي زملائه مما يجعله شديد النجاح في عمله.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء مهنيًا

القمر في منزل الحظ يساعدك على التواصل اليوم بنجاح مع زملائك بشكل ناجح ويساعدك في عملك.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء عاطفيا

تميل اليوم نحو تبادل الحوار والأفكار مع الأحباب، وتبدو ساحرا ومنفتحًا، وذلك رغم التشوش وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء.

عيوب برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء شديد التردد، فهو يأخذ وقت كبيرة لكي يتخذ قرار في حياته المهنية والعاطفية، كما أنه شديد الفضول فهو يحب أن يعرف كل شئ من حوله في كل مكان يذهب له، لدرجة قد تجعل الآخرين يشعروا بعدم الراحة، كما أنه متقلب المزاج وقد يتقلب مزاجه ما بين الفرح والحزن والضيق في أوقات قصيرة جدا