سعر الدولار اليوم الخميس 28-4-2022 في البنوك المصرية

في ظل التوترات العالمية بين الدول والحرب بين روسيا وأوكرانيا التي مازالت تلقي بظلالها على الأحداث، وبعد قرار البنك المركزي بشأن العملة الأجنبية، يهتم الناس بالبحث عن سعر الدولار، بعد ارتفاع سعره أمام الجنيه المصري، واهتمام كبير من المواطنين باعتباره العملة الأكثر تداولًا في مختلف دول العالم.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر الدولار في مختلف البنوك اليوم الخميس الموافق 28 أبريل من عام 2022، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار 18.42 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وفق تعاملات صباح اليوم الخميس الموافق 28 أبريل.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار 18.55 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.51 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، اليوم الخميس الموافق 28 أبريل الحالي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي.

سعر الدولار في بنك مصر

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص في بنك مصر سجل الدولار نحو 18.51 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، اليوم الخميس الموافق 28 أبريل الحالي.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل الدولار سعر 18.55 جنيه للبيع و18.05 جنيه للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، حسب آخر تعاملات وردت صباح اليوم الخميس الموافق 28 أبريل الحالي.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.46 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الخميس الموافق 28 أبريل الحالي.