سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-4-2022 في البنوك المصرية

على مدار الفترة القليلة الماضية، كان سعر الدولار هو محور اهتمام الكثير من المواطنين، خصوصا بعد ارتفاع سعره أما الجنيه المصري، وشهد اهتمام كبير من المواطنين باعتباره العملة الأكثر تداولًا في مختلف دول العالم، كما يتم تصدير واستيراد الكثير من المنتجات بالدولار.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنين والمتابعين والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدولار في مختلف البنوك اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار 18.42 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وفق تعاملات صباح اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل، وفي بنك المصرف المتحد سجّل سعر الدولار نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار 18.55 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.55 جنيه للبيع، مقابل 18.480 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل الحالي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل الحالي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي.

سعر الدولار في بنك مصر

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص في بنك مصر سجل الدولار نحو 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل الحالي.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل الدولار سعر 18.60 جنيه للبيع و18.56 جنيه للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، حسب آخر تعاملات وردت صباح اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل الحالي.