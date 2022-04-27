سعر اليورو يتراجع أمام الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 5 سنوات

انخفض اليورو إلى ما دون 1.06 دولار للمرة الأولى في خمس سنوات مقابل الدولار الأمريكي على نطاق واسع اليوم الأربعاء، وسط مخاوف متزايدة بشأن إمدادات الطاقة وتباطؤ النمو في الصين وأوروبا.

وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى في خمس سنوات عند 1.05890 دولار بعد أن قالت شركة غازبروم الروسية إنها ستقطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا، وانخفض 0.16% إلى 1.0616 دولار.

وتراجعت العملة الأوروبية الموحدة بأكثر من 4% حتى الآن في أبريل وتتجه نحو أسوأ خسارة شهرية لها منذ أكثر من سبع سنوات، حيث أدت حالة عدم اليقين بشأن الحرب في أوكرانيا وإجراءات إغلاق فيروس كورونا في الصين إلى قيام المتداولين بالتخلي عن اليورو لصالح الدولار.

ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.3% إلى 102.6، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الأيام الأولى لجائحة كورونا.

ولامس الدولار الأسترالي لفترة وجيزة أدنى مستوى له منذ فبراير، لكنه تعرض لبعض الاضطرابات بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة سنوية لها منذ عقدين، ما أثار التكهنات بأن أسعار الفائدة قد ترتفع من أدنى مستوياتها القياسية في أقرب وقت في الأسبوع المقبل.

تداول الين على انخفاض بنسبة 0.7%

كما أثر الدولار الأقوى أيضًا على محاولة ارتداد الين، والذي شهد بعض الدعم من التدفقات الآمنة والتهيئة لخطر حدوث تحول في السياسة، وجرى تداول الين في أحدث تداول له على انخفاض بنسبة 0.7% عند 127.93 للدولار.

وأظهرت البيانات الرسمية، في وقت سابق، أن ثقة المستهلك في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، قد تراجعت أكثر من المتوقع في أبريل.

ويجتمع بنك اليابان يومي الأربعاء والخميس وترى الأسواق بعض مخاطر تعديل التوقعات أو حتى تغييرات السياسة لمحاولة وقف ضعف العملة الأخير.