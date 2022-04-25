سعر الدولار اليوم الاثنين 25-4-2022 في البنوك المصرية

العملة الأمريكية، أكثر ما يهم الناس ومحل بحث الكثيرين منهم، نظرا لأنها تتحكم في أسعار العديد من المنتجات الأخرى حول العالم، لذا يهتم عدد كبير من المواطنين، بمتابعة سعر الدولار في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، مقارنة بالجنيه المصري.

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة وفق المواقع الرسمية الإلكترونية الخاصة بكل بنك، وبحسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم الاثنين.

سعر الدولار اليوم

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض الأسعار في البنك المركزي والبنك الأهلي، والبنك التجاري الدولي»، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.58 جنيه للبيع، مقابل 18.52 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار 18.42 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل صباح اليوم الاثنين الموافق 25 أبريل.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 18.58 جنيه للبيع، مقابل 18.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.60 جنيه للبيع، مقابل 18.50 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الاثنين الموافق 25 أبريل الحالي.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 18.60 جنيه للبيع، مقابل 18.53 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وبنك المصرف المتحد سجل سعر الدولار نحو 18.52 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل الدولار سعر 18.60 جنيه للبيع و18.56 جنيه للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي.