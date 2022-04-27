المفوضية الأوروبية: بولندا وبلغاريا تحصلان على الغاز من جيرانهما

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنّ بولندا وبلغاريا تحصلان على الغاز من جيرانهما الأوروبيين بعد وقف الإمدادات من روسيا، كما حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية من أن تسديد سعر الغاز بالروبل انتهاك للعقوبات، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

الرد الروسي على العقوبات

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر قراراً، بأن يكون التعامل بشأن سداد مستحقات الغاز بالروبل الروسي مع الدول التي وصفها بـ«غير الصديقة» بالعملة الوطنية المحلية، رداً على حزم العقوبات الاقتصادية التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وجاء في مقدمتها تجميد أصول روسية تابعة للمصرف الروسي المركزي في عدة دول وكذلك شملت الأصول عقارات.