السيسي يتلقي اتصالا هاتفيا من رئيسة المفوضية الأوروبية لتعزيز التعاون

أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول مناقشة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي والعمل على الارتقاء بعلاقات الصداقة واستمرار التنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل ما يجمع بينهما من روابط متعددة وقوية، حيث أكد الرئيس الاهتمام بتعزيز التعاون والحوار المتبادل بين الجانبين في ضوء المصالح والتحديات المشتركة.

أورسولا: ترغب في مواصلة دفع التعاون مع مصر

وعبَّرت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تقدير الاتحاد الأوروبي للعلاقات القوية والمتميزة التي تجمع بين مصر والاتحاد، مؤكدةً رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات بالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة.

إشادة برؤية الرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد

وأشادت في هذا الإطار برؤية الرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد، والجهود الحثيثة لمكافحة الإرهاب، وتجربة مصر الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.