صافرات الإنذار تدوي في كييف تزامنا مع زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية

دوَّت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف داعية السكان إلى الدخول للمخابئ، وذلك حسبما أفادت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل، وتدوي صافرات الإنذار في كييف هذه المرة بالتزامن مع زيارة رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، لأوكرانيا وزيارتها مدينة بوتشا، الواقعة شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف.

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور "المقابر الجماعية" في بوتشا

وزارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، اليوم، الجمعة، برفقة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ورئيس وزراء سلوفاكيا ادوار هيغر، مدينة بوتشا الأوكرانية، الواقعة شمال شرق كييف، والتي كانت موضوعا لاتهامات متبادلة بين كل من أوكرانيا وروسيا حول ارتكاب ما وصف بأنه مذابح جماعية.

وزارت رئيسة المفوضية الأوروبية، بصحبة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء سلوفاكيا، والقيادات الأوكرانية، مواقع المقابر الجماعية التي عُثر عليها في بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية وفيها جثث عشرات المدنيين، وذلك حسبما ذكرت شبكة يورو نيوز الإخبارية.

روسيا تكمل انسحابها من شمال أوكرانيا وصافرات الإنذار لا تزال تدوي

ودوَّت صافرات الإنذار مجددا في كييف، اليوم، رغم ما أكدته المخابرات البريطانية، اليوم، عن أن القوات الروسية انسحبت بالكامل من شمال أوكرانيا، مرجحة أن هذه القوات ستعيد تموضعها للمشاركة في الهجوم الروسي المتوقع على اقليم دونباس الواقع شرق أوكرانيا.

وكان القصف الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف قد توقف بالتزامن مع بداية جولة المفاوضات الأخيرة التي عُقدت بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، بشهادة مسئولين أوكران، وذلك في إطار ما وصفته روسيا ببودار حسن نية وتهدئة من جانبها.