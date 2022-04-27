إحالة أوراق سيدة وعشيقها للمفتي بتهمة قتل زوجها في بدر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق سيدة وعشيقها وصديقه لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، لإدانتهما بقتل زوج المتهمة الأولى في منطقة بدر عمداً.

تفاصيل قتل المجني عليه

وجاء في أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 3 لسنة 2020 جنايات بدر، أن المتهمين الأول «محمود م»، والثاني «ناصر م»، قتلا المجني عليه حسن أحمد مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيتا النية وتفكرا بروية وعزما على تحقيق المنية وأعدا لذلك سلاح أبيض – تال وصفه – وتنفيذاً لغايتهما أعدا مخططاً محكماً أنفذاه، بأن تحينا الزمان ليلا وتربصا بمكان قصي عن المدينة، وتيقنا سلفاً مروره بسيارته وما أن أبصرا قدومه حتى أقبل عليه المتهم الثاني باستغاثته المزعومة وهي طلب الاستقلال برفقته لداخل المدينة، فانصاع لطلبه وحال دلوفه للسيارة تسلل المتهم الأول مستقلاً المقعد الخلفي للحافلة مطبقاً على جيده بسلاح أبيض نحرا، وسدد المتهم الثاني له طعنات من سلاحه الأبيض استقرت بجسده قاصدا من ذلك قتلا، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

الزوجة تمنع نجلها من الذهاب مع والده

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمة الثالثة «رشا عمر» زوجة المجني عليه، اشتركت بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن بثت في نفسه فكرة ارتكابها، ودبرا لمقتله فوزا بجسدها المحرم ودفعته إليها حتى انعقد عزمه على تمامها وتشاورا في اتيانها نفيا للتهمة عن نفسها وساعدته على ارتكابها بأن طلبت من المجني عليه التوجه لعمله دون اصطحاب نجلهما حتى يتمكن المتهمان الأول والثاني من تنفيذ مخططهما فوقعت الجريمة.