إحالة أوراق عامل متهم بقتل ربة منزل لسرقتها في البحيرة للمفتي

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، قبل قليل، حكمها بإحالة أوراق عامل متهم بقتل ربة منزل، داخل «عشة» لتربية الطيور أعلى سطح منزلها، في قرية «كفر خضير»، بدائرة مركز شبراخيت، في محافظة البحيرة، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه.

تحديد جلسة 23 مايو للنطق بالحكم

وحددت هيئة المحكمة، في جلستها اليوم الخميس، برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد، رئيس الدائرة التاسعة، وعضوية المستشارين إيهاب حشمت الشنواني، ومحمد عبد الحميد السعدني، وسكرتارية خالد يوسف، جلسة 23 مايو القادم للنطق بالحكم على الطفل المشارك مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، حيث نفذ العامل جريمته بالاشتراك مع أحد أقارب المجني عليها، طفل يبلغ من العمر 15 سنة، بغرض سرقة مصوغاتها الذهبية.

إخطار أمني بالعثور على جثة ربة منزل أعلى منزلها

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة شبراخيت، بورود بلاغ يفيد بالعثور على جثة ربة منزل أعلى منزلها بقرية «كفر خضير»، التابعة لذات المركز، حيث كشفت التحريات الأولية أن الجثة لسيدة تُدعى «سامية ي. ع.»، 33 سنة، ربة منزل، وأن وراء الواقعة أحد أقاربها، طفل يبلغ من العمر 15 سنة، بمساعدة عامل في أحد المطاعم، وذلك بغرض سرقة مصوغاتها الذهبية.

اعترافات المتهمين بقتل المجني عليها لسرقتها

وبالفحص تبين وجود جثة المجني عليها مسجاة على ظهرها داخل «عشة» أعلى منزلها، ترتدي كامل ملابسها وحافية القدمين، وبها عدة طعنات وجرح قطعي بالجبهة وجروح متفرقة بالرأس، وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، إلى أن مرتكبي الواقعة كل من «مصطفى م. ع.»، 20 سنة، عامل بمطعم، و«السيد س. أ.»، 15 سنة، ابن نجل شقيقة زوج المجني عليها، يقيمان بذات القرية، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالاتفاق فيما بينهما على التخلص من المجني عليها لسرقة مصوغاتها الذهبية، لمرورهما بضائقة مالية.