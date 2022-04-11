إحالة أوراق 3 متهمين للمفتي بالمنيا بعد قتلهم عاملا زراعيا وتهشيم رأسه

قررت محكمة جنايات المنيا، إحالة أوراق 3 متهمين بينهم سيدة بمركز سمالوط إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامهم شنقا لاتهامهم بقتل عامل زراعي.

إحالة أوراق 3 متهمين للمفتي بالمنيا

واستدرج المتهمون، المجني عليه للزراعات في مركز سمالوط، عبر هاتف المتهمة الثالثة «زوجة المجني عليه» التي شاركت في الجريمة باستدراج الزوج، حيث هشم المتهم الأول رأس القتيل والثاني بشد أزره، قاصدين إزهاق روحه بسبب خلافات زوجية.

وحددت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد حسام حمزة وعضوية المستشارين شريف توفيق وأسامة فراج وبحضور أحمد عادل وكيل النيابة وأمانة سر مجد سمير وعلي حسن، جلسة 27 يونيو المقبل، موعدا للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم الأول «ف. ع. ش» والمتهمة الثانية «س. ي. ث» والقبض على المتهم الهارب «ف.خ ع».

المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه

وأحال المستشار طارق جلال صوفي المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المتهمين في القضية رقم 3391 لسنة 2021 جنايات سمالوط غرب والمقيدة برقم 550 لسنة 2021 كلي شمال المنيا، والمتهم فيها «ف.ش» 44 سنة وحاصل على ثانوية عامة، و«ف. ع» 50 سنة، و«س. ث» 25 سنة ربة منزل وزوجة المجني عليه، لاتهامهم بقتل «عيد.ك.ز» عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، حيث تم استدراجه من خلال زوجته عبر التليفون المحمول، مستقلين سيارة بقيادة الثاني، إلى مكان الواقعة حتى قتله الأول بحجر، وشد الثاني من أزره.