«الزراعة» تحذر من ظهور لفحة الساق الصمغية بالمحاصيل: «بتموت النبات»

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إنه يتوقع ظهور لفحة الساق الصمغية على أوراق وسيقان بعض المحاصيل وخاصة تحت الصوب أو الأنفاق مثل الخيار والكنتالوب والبطيخ.

وأضاف أن لفحة الساق الصمغية تظهر عادة على نهايات الأوراق كأنسجة ميتة صفراء أو بنية اللون، مع هالة صفراء تمتد إلى الوراء في شكل حرف V ببعض الأحيان، وتتأثر حافة الورقة بأكملها، ما يخلق حوافا بنية، وقد تتكون الأعراض أيضًا من بقع دائرية على الأوراق.

اللفحة الصمغية تسبب تآكل قشرة الساق

وتابع أن اللفحة الصمغية تظهر على السيقان وخصوصا قاعدة الساق الملاصق للتربة، وتسبب تقرحات وأعفان وتآكل لقشرة الساق، ما يؤدي إلى تقزم النباتات أو موتها لاحقا.

وأكد أنه للحد من اللفحة الصمغية لا بد من تقليل الرطوبة داخل الصوب خصوصا في ساعات الصباح، والتخلص من الأوراق المصابة والتعفير بالكبريت تحت النباتات المصابة حتى لا تنتشر الجراثيم مرة أخرى، والرش بمبيد نحاسي مثل بليز أو اكسي كلورو النحاس للوقاية المستمرة وفي حالة الإصابات المنتشرة يتم الرش الميتالكسيل والداكونيل والحقن بالازوكسي ستروبين في نفس الوقت حتى يتم خفض اللقاح إلى الحد الأدنى.

تلف الثمار الداخلية

وأكد أنه يمكن إدارة هذا المرض عن طريق مجموعة من الاستراتيجيات الزراعية من بينها تنفيذ تدابير الصرف الزراعي للمياه بشكل جيد للحد من مصادر الفطر خلال وبعد إنتاج المحاصيل، وإزالة كل بقايا النباتات المصابة، فضلا عن جميع البقايا النباتية مهما كانت بما في ذلك محالق النباتات على السلك وقبل غسل وتطهير البيوت المحمية قبل الزراعة وخلال تجهيزها للزراعة، وضبط الظروف البيئية داخل الصوب من خلال تقليل فترات رطوبة الأوراق والمحافظة على رطوبة نسبية منخفضة أو ضغط بخار معتدل لتقليل تكثيف الماء على الثمار والأوراق؛ فكلما طالت فترات ارتفاع رطوبة الهواء ارتفع معدل الإصابة بلفحة الساق وتلف الثمار الداخلي.