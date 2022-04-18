«مناخ الزراعة» يعلن انتهاء الموجة الحارة ويوصي برش بعض المحاصيل بالمبيدات

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة إن اليوم سوف يشهد بداية انتهاء سيطرة الكتلة الحارة على قطاعات كبيرة من الجمهورية وزيادة في التذبذبات الحرارية وسيكون الطقس مائل للحرارة شمالاً حتى القاهرة وشمال الصعيد واستمراره حاراً إلى شديد الحرارة جنوباً نهاراً.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم أن الطقس البارد سيعود ليلاً على المناطق الشمالية ويكون مائل للبرودة على الوجه البحري والدلتا وشمال الصعيد، فضلا عن نشاط الرياح على معظم مناطق الجمهورية بشكل عام وتتشكل الشبورة المائية على الساحل الشمالي والصحراء الغربية.

توقف ري القمح اليوم لوجود رياح نشطة

وأكد على ضرورة توقف ري القمح اليوم لوجود رياح نشطة طوال اليوم خصوصاً فترة ما بعد الظهر على كافة المناطق مع الرش ضد البياض الزغبي في الترابة السوداء على البصل بمركبات «بليز - اكواجين برو - كيرزت ار - كابريو ديو - اوكسانيل 40».

وأشار إلى أنه لتقليل أضرار التذبذبات الحرارية على بساتين الفاكهة وخاصة المانجو والعنب والزيتون والرمان يجب تقريب فترات الري وتقليل الكميات وإضافة 2 ك فولفيك على 3 نترات ماغنسيوم مع الري والرش بالكالسيوم بورون أو البورون مولبيديوم والبدء فى إجراءات الحد من ظاهرة التنفيل على الطماطم والكنتالوب والبطيخ والباذنجان والخيار.

ضرورة الرش ضد المن والتربس على البطاطس والفاصوليا والطماطم

ولفت إلى ضرورة الرش ضد المن والتربس على البطاطس والفاصوليا والطماطم المكشوفة بمركبات «موسبيلان - ادمير - ادميرال - كلورز - لمبادا - افنت - بيليو»، والرش ضد العنكبوت أو الحلم الأيروفيدي في الفلفل والباذنجان والبامية والقطن والفراولة والزيتون بمركبات «ابامكتين 5.6% + زيت معدني صيفي - ابالون 1.8% EC كراتر 3.37% EC - سولفان 70% SC - شالنجر 36%SC - ميكرو نايت 80% WB - اورتس سوبر 5% EC7»، مع فحص الطماطم جيداً لبداية انتشار البياض الدقيقي على الزراعات «اسكور - فلنت - بايفيدن».

أما المحاصيل الصيفية ستبدأ إجراءات التحجيم فى البطاطس والبصل والثوم «المتأخر» وكذلك صب المادة الجافة في حبوب القمح والكمون واليانسون والحمص والحلبة، مع ضرورة مكافحة مرض التبقع البني في البطاطس وهو مرض متسع هذا الموسم وهو من الفطريات الجرحية ورغم أنه ضعيف إلا أنه من الضروري الرش اليوم الأثنين بمركبات «كيرزت ار وبوليرام دي اف ودل كب واميستار توب وداكونيل».