مناخ الزراعة: طقس اليوم ربيعي مائل للحرارة نهاراً وبارد ليلاً

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة: إن طقس اليوم مستقر ربيعي مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضاف فهيم أن الطقس سيكون مائل للبرودة ليلاً على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وتكون الأجواء مشمسة ومستقرة إجمالًا يتخللها ظهور للسحب على بعض المناطق الشمالية، أما حركة الرياح فتكون معتدلة شمالًا، إلى نشطة بوسط وجنوب البلاد وسوف تكون بداية لتشكل الشبورة في الصباح الباكر على بعض المناطق الشمالية وسيناء.

أهم الاعتبارات والتوصيات الزراعية

وشدد فهيم على أنه يجب الحرص الكبير على زيادة تأثير هذه التذبذبات الكبيرة فى الحرارة على نمو وفسيولوجي النباتات لأن الصدمات الحرارية تؤدي الى إرتباك للحالة الفسيولوجية للنبات بسبب الأختلاف المفاجيء في الشحنات الخاصة بعمليات الامتصاص وذلك لمعظم الحاصلات المنزرعة من خضر ونباتات طبية ومحاصيل حقلية وأشجار فاكهة صيفية.

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ على ضرورة ضبط الري بالمعدلات الطبيعية لمعظم الزراعات «بالتنقيط» على ان يكون الري في الصباح الباكر وبدء تحفيز النبات لتجديد النمو وبسرعة تعويضاً عن فترة التوقف ويجب تكثيف إضافة محفزات النمو لاستعاضة واستعادة النمو «400 جم طحالب يضاف إليها 500 جم أحماض أمينية وسيتوكينين منخفض التركيز + 1 ك سماد متوازن 19 – 19 -19 / للفدان»، وذلك فى وجود رطوبة أرضية مناسبة للمحلول الأرضي و المحتوى على العناصر الغذائية اللازمة للنمو لمحاصيل البطاطس والبنجر والبصل البدري والثوم والكمون والشمر واليانسون.

رش أشجار «المانجو والزيتون والبرتقال والعنب» بمحفزات النمو

وأشار فهيم إلى ضرورة إجراء الرشات المؤجلة لأشجار الفاكهة «المانجو – الزيتون – البرتقال - العنب» بمحفزات النمو أو برشات الخف أو رشات تثبيت العقد وكذلك المبيدات اللازمة مثل الزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي ويمكن إجراء الرش بالمبيدات الجهازية هذه الايام، مع استمرار شتل محاصيل الخضر أو الفاكهة او زراعة المحاصيل الصيفية «الذرة – السمسم – الفول السوداني – زهرة الشمس – القطن».

ولفت رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أنه يمكن إجراء الرية الاخيرة للقمح المتأخر يوم الجمعة لمناطق الصعيد «من المنيا وحتى أسوان» وعلى يوم الاثنين لكل الجمهورية وينصح بإضافة 10 – 15 كم سلفات بوتاسيوم «0 – 0 – 50» مع مياه الري فى برميل.