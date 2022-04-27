ضيف رامز جلال اليوم في برنامج رامز موفي ستار الحلقة 26.. فنان مصري

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة ضيف رامز جلال اليوم في برنامج رامز موفي ستار، الحلقة 26 الأربعاء 27 أبريل، إذ يُعرض عقب أذان المغرب مباشرة، عبر قناة mbc مصر، ويحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.

ضيف رامز جلال اليوم

وكشفت قناة mbc مصر، عن ضيف رامز جلال اليوم في برنامج رامز موفي ستار، الحلقة 26 الأربعاء 27 أبريل، ويحل الفنان الشاب حسن أبو الروس، ضيفًا على حلقة اليوم، وذلك في أول ظهور لهما سويًا.

شارك حسن أبو الروس في العديد من الأفلام مثل فيلم قبل زحمة الصيف، وفيلم من ضهر راجل، والماء والخضرة والوجه الحسن، وشارك في العديد من المسرحيات العالمية خارج مصر مثل مهرجان أفبنيون، كما اشتهر، عام 2020، بمُشاركته في مسلسل بـ100 وش، الذي عُرض في شهر رمضان قبل الماضي، للفنانين نيللي كريم وآسر ياسين

معلومات عن برنامح رامز موفي ستار

يُذكر أن برنامج رامز موفي ستار جرى تصويره في مدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، وهو يُعرض على عدد من القنوات التابعة لـMBC، بالإضافة لمنصة شاهد.