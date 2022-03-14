حسن أبو الروس يحيي حفلا غنائيا في لبنان الخميس المقبل

يستعد الفنان حسن أبو الروس لإحياء أولى حفلاته الغنائية في لبنان، وذلك مساء الخميس المقبل.

ويحتفل أبو الروس بانطلاقته الغنائية الاحترافية في أول حفل رسمي له خارج مصر؛ تمهيدا لجولة حفلات جماهيرية بين مصر وعدة محطات عربية.

أول حفل خارجي لحسن أبو الروس

كما يحتفي أبو الروس خلال الحفل بأصداء النجاح الجماهيري واسع المدى لأغنيته الشهيرة «فلتت مني»، التي تصدرت تريندات منصات التواصل الاجتماعي فور ظهورها.

ويقدم حسن أبو الروس لجمهوره اللبناني توليفة من أشهر أعماله الغنائية مثل شيكالاستيك وكل الناس، في حفل غنائي استعراضي مختلف عن المعتاد.

ومن ناحية أخرى، ينشغل أبو الروس حاليا بتصوير مشاهده الأخيرة في أجدد أعماله الدرامية «توبة»، الذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل بمشاركة عمرو سعد وماجد المصري وصبا مبارك، مع تحضيره لعمل غنائي جديد يكشف عنه قريبا.

حسن أبو الروس اشتهر في مسلسل 100 وش

يذكر أن الفنان حسن أبو الروس تعرض لأزمة وتم منعه من الغناء في مصر بسبب عدم سداده ضرائب حفلاته التي أقامها في مدينة الجونة العام الماضي، وتم التحقيق معه على إثرها، وتوقيع غرامة مالية عليه.