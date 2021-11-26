حسن أبو الروس بـ«جاكت فرعوني» في «القاهرة السينمائي»: بحتفل بطريق الكباش

حضر الفنان حسن أبو الروس، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، التي انطلقت مساء اليوم في دار الأوبرا المصرية.

َوظهر حسن أبو الروس، بجاكت مختلف خلال المهرجان، وقال عنه في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الجاكت ده أنا لابسه بمناسبة افتتاح طريق الكباش عليه زهرة اللوتس وفرعوني».

أبو الروس: استغرق وقتا طويلا لإعداده

وتابع حسن أبو الروس، بأن «هذا الجاكت استغرق وقتًا طويلًا لتنفيذه، تجاوز الشهرين تقريبًا»، مُعربًا عن آماله بأن ينال إعجاب الجمهور.

وكانت غادة والي، قد احتفلت بمشاركتها في حفل افتتاح طريق الكباش، بمحافظة الأقصر، أمس الخميس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ أكدت أنها صاحبة تصميم الشعار.

وكتبت «والي» عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلةً: «فخورة إن شعار الأقصر اللي اشتغلت عليه بمعنى دقيق لكل حرف، واللي الدولة فعلًا نفذته مع فرق عمل وجهات مختلفة، مستخدم دلوقتي في فعالية طريق الكباش».

سر اختيار حسن أبو الروس لملابسه

وكان حسن أبو الروس، قد أوضح أن مظهره الخارجي وطريقة اختياره للملابس، تعبر عن شخصيته وهويته الفنية المميزة والخاصة، حتى وإن بدت غير مألوفة وغريبة للبعض، إلا أنه اختار أن يعبر عن نفسه وهويته بهذه الطريقة.

ووصف «أبو الروس» ذلك للجمهور بقوله: «الفنان يجب أن يكون مميزًا ومختلفا بحضوره وشكله وهويته، وأنا اخترت أن أصنع هوية بصرية وفنية مميزة لي وغير مألوفة، وأستعين بفريق من مصممي أزياء متخصصين في اختيار ملابسي».

وأضاف أنه بدأ مشواره الموسيقي والغنائي قبل دخوله عالم التمثيل، وتعمق في دراسة الدراما والموسيقى رغم بعدهما عن مجال دراسته الأصلي للهندسة المعمارية في الجامعة الأمريكية، وقرر التعمق فيهما بدراسة التمثيل بإحدى جامعات كاليفورنيا في الولايات المتحدة.