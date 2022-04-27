جامعة المنيا تكرم أول معيدة بكلية الألسن من ذوي الهمم

سلم الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، الخريجة «ميلودي ميلاد»، قرار الجامعة بتعيينها معيدة بقسم الإيطالي بكلية الألسن، لتصبح أول معيدة من أصحاب الهمم بجامعة المنيا، وأحد النماذج المشرفة لذوي القدرات الخاصة، وأبرز نماذج التحدي والإصرار لذوي الإعاقة البصرية، التي أزاح عنهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الستار بالمجتمع، بعد تقديم الاهتمام والدعم لهم، والدمج في كافة مراحل التعليم، والوظائف الحيوية بالدولة.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة المنيا، وبحضور الدكتور عصام الدين صادق فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة.

امتحانات نهاية العام يونيو المقبل

أكد رئيس الجامعة على الالتزام بالبرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/ 2022، وانعقاد امتحانات نهاية العام أوائل يونيو القادم، وذلك وفقاً لطبيعة الدراسة بكل كلية، علي أن يسبقها أسبوعاً للامتحانات الشفوية والعملية، موجهاً بإعلان جداول الامتحانات لجميع الكليات على الطلاب بعد إجازة عيد الفطر المبارك، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة لجان الامتحانات، مشيراً إلى أن الاختبارات الإلكترونية سيتم عقدها لكليات القطاع الطبي، وفقاً للجداول المنظمة، وبعد استيفاء إدخال بنوك الأسئلة، ومعايير ومواصفات الورقة الإمتحانية ومكوناتها من حيث مستويات الأسئلة والتقييم، لقياس مخرجات التعليم المستهدفة.

وناقش المجلس جاهزية الكليات ببيانات طلاب الفرق النهائية، وصورهم الشخصية طبقاً للمعايير والأعداد المطلوبة من الشهادات، استعداداً لإصدار الشهادات الجامعية لهم من المجمع المتكامل لإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وذلك من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي.

تزويد المستشفى الجامعي بأحدث أجهزة التشخيص

وأكد رئيس جامعة المنيا على أهمية الدور الذي تلعبه كلية الطب في الحركة التنويرية الصحية والعطاء المجتمعي بالمحافظة، حيث شهدت مؤخرا تطوراً حقيقياً بالمستشفيات الجامعية وتزويدها بأحدث أجهزة التشخيص والجراحات؛ بما ينعكس على مستوى خريجي كلية الطب والخدمات الصحية، مطالباً بمساهمة كلية الطب وكوادرها العلمية في إعداد برامج تدريبية لتأهيل الأطباء ونقل الخبرات العلمية على مستوى أطباء الأقليم لتوفير آليات جديدة لتطوير الخدمات الطبية.

ومن جانبه، أوضح أحمد شوقي زهران، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، على أهمية الدور المجتمعي لكليات الطب لاستيفاء أهداف ومعايير الجودة، والمساهمة في زيادة فرص التعلم، وأعمال تطوير وتحسين المجتمع المحيط والتفاعل معه؛ للارتقاء بالمهارات التدريسية والبحثية والتدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والارتقاء بمستوى جودة البرامج التعليمية، وبما يتوافق مع المتطلبات الدولية والإقليمية والمحلية، مؤكداً علي جاهزية كلية الطب بالجامعة لبدء فعاليات زيارات فرق المراجعة الخارجية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في نهاية مايو القادم، وتوفير كافة سبل الدعم التقني من المركز لتعزيز أعمال الجودة والتميز بالكلية.

وأعلن عصام فرحات عن بدء أعمال المشروع التنموي والتطبيقي المتكامل لقرية "أبيوها" بمحافظة المنيا، ضمن مبادرة حياة كريمة التي يرعاها رئيس الجمهورية، وذلك اعتباراً من الثامن من مايو وعلى مدار أسبوعين، من خلال تقديم خدمات طبية بشرية وصيدلية، وبيطرية، وتوعوية وتثقيفية وتدريبية لجميع الفئات بالإضافة لأعمال التجميل وغيرها من الخدمات، والتي يشارك فيها جميع كليات الجامعة كلاً حسب تخصصه، مضيفاً أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بصدد تنظيم معرضاً بيئياً تشارك فيه كليات الجامعة بأعمالها ومجهوداتها خلال هذا العام الجامعي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي إطار التفاعل الكبير للجامعة مع آليات التحول الرقمي للجامعات المصرية، وتماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية لإحداث نقلة نوعية حقيقية للتحول الرقمي بالمنظومة التعليمية، طالب د. وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، السادة عمداء الكليات بترشيح عضوين من أعضاء هيئة التدريس للتدريب على العمل بالمنصة التعليمية الاحترافية الجديدة للتعليم عن بعد لوزارة التعليم العالي، لتقديم الخدمات الإلكترونية للمجتمع الجامعي.