عاجل.. إغلاق مستشفى خاص بمنطقة «الدراسة» لمخالفة الاشتراطات الصحية

أغلقت وزارة الصحة والسكان، أحد المستشفيات التابعة للقطاع الخاص بمنطقة الدراسة بمحافظة القاهرة، لمخالفة الاشتراطات الصحية اللازمة، وذلك خلال حملة نفذتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، ويأتي ذلك في إطار الرقابة والمرور المستمر على جميع المنشآت الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات يجري رصدها، حرصًا على صحة وسلامة جميع المرضى.

الفرق الطبية بالمستشفى غير حاصلة على تراخيص مزاولة المهنة

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، أنه بالمرور تبين أن المستشفى مخالف للاشتراطات الصحية، ولا يلتزم بتطبيق معايير مكافحة العدوى، فضلاً عن عدم توافر الأجهزة الطبية اللازمة بمختلف أقسام المستشفى.

وأكد المصدر أنه جرى نقل المرضى المتواجدين داخل المستشفى بسيارات إسعاف مجهزة لأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتلقيهم الخدمات الطبية اللازمة.

ضبط أدوية وأكياس دم وبلازما مجهولة المصدر

وأضاف أن الفرق الطبية التي تعمل بالمستشفى غير حاصلة على تراخيص مزاولة المهنة، كما جرى ضبط أدوية وأكياس دم وبلازما مجهولة المصدر، لافتًا إلى أنه جرى تحرير محضر حيال جميع المخالفات التي جرى رصدها.

وأكد استمرار حملات المرور على المنشآت الطبية بجميع محافظات الجمهورية، للتأكد من مطابقتها والعاملين بها لجميع الاشتراطات الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع المرضى.