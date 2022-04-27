«الصحة» تدفع بـ25 سيارة إسعاف في حادث أتوبيس جنوب سيناء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ25 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث انقلاب أتوبيس الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، على الطريق الدولي المؤدي إلى مدينة شرم الشيخ، إذ وقع الحادث قبل المدينة بـ15 كيلو مترًا بمحافظة جنوب سيناء.

نقل حالتي وفاة و43 إصابة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، إنَّ سيارات الإسعاف نقلت حالتي الوفاة والإصابات التي بلغ عددها 43 إصابة، إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي الرعاية الطبية.

خروج 6 حالات بعد استقرار حالتهم الصحية

ولفت إلى خروج 6 حالات بعد استقرار حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم، مشيرًا إلى أنَّ باقي الإصابات تراوحت ما بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، مؤكّدًا تلقي المصابين كل الخدمات الطبية والإسعافية اللازمة، وتوافر المستلزمات الطبية وأكياس الدم من جميع فصائل بالمستشفى.

من جهته، أوضح الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة بمحافظة جنوب سيناء، أنَّ جميع المصابين تلقوا الرعاية الطبية حيث تم إجراء الفحوصات والإشعات الطبية اللازمة فور وصولهم للمستشفى، مع تلقي الرعاية الصحية بشكل دوري، لافتًا إلى أنَّ كل الحالات المصابة سيتمّ خروجهم من المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية.