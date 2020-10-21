لحيازتها أدوية بدون ترخيص.. إغلاق مستشفى خاص في الإسكندرية

شنّ حي المنتزه ثان، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، حملة للتفتيش على مستشفى خاص بشارع 45 بمنطقة العصافرة بحري، اليوم، بمشاركة الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة، وممثلي جهاز حماية المستهلك، ومندوب الغلق بإدارة رخص المحلات بالحي.

وقال اللواء أشرف بهجت، رئيس حي المنتزه ثان، أن الحملة عثرت على غرفتين لتخزين الأدوية والمستلزمات طبية، بدون ترخيص من الجهات المختصة، وأضاف أن الحملة أغلقت المستشفى بالشمع الأحمر، وحرزت الغرفتين من قِبل قسم التفتيش الصيدلي، وجاري اتخاذ اللازم حيال المخالفة.

من جهة أخى، وفرت محافظة الإسكندرية، اليوم، كميات كبيرة من الكمامات والمطهرات والصابون والكلور، لتوزيعها على مدارس المحافظة بجميع الإدارات التعليمية، وقال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم، إن الإجراء جاء في إطار حرص المحافظة على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أكد للطلاب، في جولة تفقدية، توفير كمامات ومطهرات قائلا: "اللي مش قادر يجيب كمامة هنجيبهاله.. أهم حاجة صحتكم.. والتزموا بارتدائها طوال اليوم، وكل سنة وأنت طيبين" وأشار "الشريف"، إلى توفير كميات من الكمامات الطبية لكل مدرسة، بالاستعانة بخطوط إنتاج الكمامات بالمدارس الفنية على مستوى الإسكندرية.

وشدد، على مراعاة التباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة للفصول والحجرات، وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي، وتجهيز المستلزمات اللازمة لغرف العزل، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بصفة مستمرة.