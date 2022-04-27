خطة الصحة لتأمين الاحتفال بعيد الفطر: إلغاء إجازة الطوارئ ومصل التسمم الممباري مجانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان حالة الطوارئ داخل المستشفيات تزامنا مع قرب الإحتفال بعيد الفطر المبارك، وأصدرت زارة الصحة والسكان حزمة من القرارات والتوجيهات الموزعة على مديريات الشؤون الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الصحة والسكان على صحة وسلامة المواطنين.

وتابعت الوزارة فى تقرير رسمي لها تم التوجيه بتكثيف تواجد سيارات الإسعاف على الطرق والمحاور السريعة، كما أصدر قرارا بإلغاء الأجازات فى أقسام الطوارئ بالمستشفيات، وشددت الوزارة على مديريات الشؤون الصحية برفع حالة الطوارئ والاستعداد الى الدرجة القصوي، لتأمين احتفالات المصريين.

توفير مصل التسمم الممباري مجانا بمستشفيات الصحة

وأكدت الوزارة أن هناك وفرة فى مخزون مصل التسمم الممباري، وهو المصل المستخدم فى حالات التسمم الغذائي وذلك بالمجان فى جميع المنشات الصحية التابعة للوزارة، لافتا الى انعقاد اجتماعات دورية فى غرفة الأزمات الرئيسية بوزارة الصحة وغرف الأزمات الأخري الموجودة بالمديريات لتوفير أى نواقص خلال فترة الإحتفال بالعيد.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن مراكز تلقي لقاح كورونا ستكون مفتوحة خلال العيد، ولكن أول يوم سيكون هو فقط الأجازة، مشيرة الى سعي الوزارة لتنفيذ خطة الدولة لتطعيم 70% من المواطنين للوصول الى مناعة القطيع والحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

الالتزام بالإجراءات الإحترازية خلال العيد

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الإلتزام باتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة خلال فترة العيد والتجمعات العائلية وعدم التهاون فى مواجهة فيروس كورونا للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي والمكتسبات التى حققتها الدولة المصرية خلال جائحة كورونا، مشيرة الى الإنخفاض الملحوظ فى اعداد اصابات كورونا والوفيات وارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس.