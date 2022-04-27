كريم قاسم يطرد والدته من منزلها في مسلسل يوتيرن الحلقة 26

بدأت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 26، بطرد كريم قاسم «خالد» لوالدته من بيتها بعد ما علمت بما فعله في حق ابن خالته ريهام حجاج «يارا» وأثناء المواجهة بينهما اتضح أن «خالد» يعاني من عقدة نفسية بسبب مساعدة خالته وزوجها لهم من صغره ما تسبب له بالشعور بالنقص بسبب فرق المستوى بينهم.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 26

وفي أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 26، ذهب هشام عاشور «وليد» ابن خالة ريهام حجاج «يارا» إلى بيت ابن خالتهم كريم قاسم لتعنيفه عما بدر منه من تصرفات خاطئة تجاه «يارا» ليتفاجأ بوجود شقيقته الصغيرة عنده، فقام بضربها حتى وصل بها إلى باب الشقة ليتوعد إلى ابن خالته مرة أخرى وهو يغادر.

ومن ضمن أحداث مسلسل يوتيرن، قضت نورهان الزوجة الثانية لتوفيق عبدالحميد «دكتور حاتم» ليلة في السجن بعدما اتهمها ابنه محمود حجازي بإصدار إيصالات أمانة بدون رصيد.

مسلسل يوتيرن الحلقة 26

وفي نهاية مسلسل يوتيرن الحلقة 26، اقتحمت ريهام حجاج «يارا» شقة ابن خالتها كريم قاسم «خالد» في غيابه، ليدخل الشقة ويجدها تجلس أمامه وتتوعده بسبب ما فعله بها طوال الفترة السابقة.