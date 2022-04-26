ريهام حجاج تهدد كريم قاسم في الحلقة 25 من مسلسل يوتيرن

بدأت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 25، بدعوة عبير صبري لزوجها كريم قاسم «خالد» على عشاء في البيت، ليُفاجأ بعد ذلك بدخول ريهام حجاج «يارا»، مصطحبة محمود حافظ «شوقي»، وزوجته لمواجهة «خالد».

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 25

في الوقت نفسه من أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 25، جرى القبض على نورهان، الزوجة الثانية لتوفيق عبدالحميد «دكتور حاتم» مرة أخرى، بسبب «إيصالات الأمانة» التي أجبرها ابنه محمود حجازي للتوقيع عليها بعد تعنيفها، وجرى إحالتها إلى النيابة العامة وحبسها.

كريم قاسم يعترف على نفسه

ومن ضمن أحداث مسلسل يوتيرن، أرسلت ريهام حجاج فيديوهات لكريم قاسم «خالد» وهو يعترف على نفسه، وما ارتكبه من جرائم في حقها، ونشرتها على جروب العائلة على «الواتساب»، لتكشف أمره أمام الجميع، وسط دهشة وصدمة منهم.

الحلقة 25 مسلسل يوتيرن

وفي نهاية مسلسل يوتيرن الحلقة 25، واجهت والدة كريم قاسم «خالد» ابنها بعد ما رأته يعترف على نفسه، وأنه نصب على ابنة خالته ريهام حجاج «يارا»، لأنه كان يحقد عليها منذ صغرهما.