مسلسل يوتيرن الحلقة 25.. نانسي صلاح تطلب من طليقها تزوير ورقة بحملها

بدأت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 25 بطولة ريهام حجاج، بطلب نانسي صلاح من طليقها محمود حجازي تزوير ورقة تثبت حملها من أيمن القيسوني «يوسف» لتعود إليه مرة أخرى، إلا أنه رفض طلبها فهددته بأنها لن تكمل معه المشروع الذي يطمح إليه حتى ينفذ طلبها.

مسلسل يوتيرن الحلقة 25

كما تضمنت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 25، حديث صفاء الطوخي مع زوجها توفيق عبد الحميد عن علاقتهما وحاولت الأولى تحسينها ولكنه رفض ذلك مبرراً أن الطبع يغلب التطبع لتغضب هي الأخرى وتنسحب من الحديث معه بعدما اتصلت به زوجته الثانية نورهان مستنجدة به فور وصول الشرطة للقبض عليها.

ونشرت ريهام حجاج «يارا»، ضمن أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 25، فيديوهات لابن خالتها كريم قاسم «خالد» على جروب العائلة على واتساب، وهو يعترف على نفسه وما فعله لتدميرها والحصول على الأموال منها بسبب حقده الطبقي الذي نما في قلبه منذ طفولتهما، وسط اندهاش وصدمة من عائلته.

الحلقة 25 مسلسل يوتيرن

وتدور أحداث مسلسل يوتيرن في إطار درامي تشويقي، حول حادث سيارة قامت به بطلة العمل برفقة نجل خالتها، وكذبة صغيرة غيرت مجرى حياتها وانتهت حياتها الزوجية.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، أيمن قيسون، توفيق عبدالحميد، صفاء الطوخي وعبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.