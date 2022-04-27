حيثيات قرار الجنايات بإدراج حمزة زوبع على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

أصدر المستشار سامي محمود زين الدين، رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، قرارا في القضية التي حملت رقم 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 143 لسنة 2022 كلي، بإدراج اسم الإخواني حمزة زوبع على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات تبدأ من يوم 26 أبريل من العام الجاري 2022.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد عفيفي ومحمد محمد محيي.

قائمة المتهمين المدرجين على قوائم الإرهاب

وجاءت أسماء المتهمين الذين جرى إدراجهم على قوائم الجماعة الإرهابية بناء على طلب الإدراج رقم 3 لسنة 2022 إدراج كيانات إرهابية، حمزة سعد أحمد زوبع، حسام الدين عبدالرحمن، السيد فرج محمد، عماد محمد السيد، أمين يوسف أمين، عبدالحكيم عامر أحمد، هشام متولى علي حسن، إسلام علواني حجازي، إبراهيم سعد إبراهيم، محمد محمد سعيد، صهيب سامي مصطفى، محمد أبوزيد محمد، طارق إبراهيم، علاء الدين فوزي، أحمد فوزي شطا، ومحمد حسام الدين.

حيثيات القرار: قيادات الجماعة سعت لإشاعة الفوضى ومارست أعمالا إرهابية

وفندت المحكمة حيثيات القرار، قائلة بأن واقعة الدعوى تتحصل في أنه طبقا لنص المادتين 5 و7 من القانون 8 لسنة 2015 المعدل، في سعي الجماعة الإرهابية وقياداتها الهاربة خارج البلاد لممارسة أعمال إرهابية وذلك بإشاعة الفوضى وإسقاط نظام الحكم القائم وعليه قاموا بوضع مخطط عدائي لارتكاب أعمال إرهابية ونشر أخبار كاذبة عبر وسائل الإعلام المختلفة بقصد إضعاف هيبة الدولة والإضرار بمصالحها القومية وتكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب بين الناس ونفاذا لمخططهم هذا.

وكانت جماعة الإخوان الإرهابية، قد أصدرت تعليماتها إلى مسؤولي اللجنة الإعلامية الهاربين بالخارج حمزة سعد أحمد زوبع، حسام الدين عبدالرحمن الشوبكي، السيد فرج محمد توكل، وعماد محمد السيد عامر البحيري، بتكليف كوادرها بالداخل بعمل هيكل أطلق عليه اللجان الإعلامية وعليه قام مسؤول المكتب الإداري لجماعة الإخوان بمحافظة الإسكندرية المتهم أمين يوسف أمين إبراهيم، بتشكيل تلك اللجنة من باقي المتهمين من السادس حتى 17، وقد أقر المتهم الـ12 صهيب سامي مصطفى غريب الزقم، بالتحقيقات بانضمامه وأغلب المتهمين إلى اللجنة الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان بمحافظة الإسكندرية، وأنه مارس بالفعل إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأضاف أن تلك اللجنة الإعلامية ضمت كلا من المتهمين التاسع والعاشر والـ11 ومن الـ13 حتى الـ17 والأخير.