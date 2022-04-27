انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإسماعيلية بشبرا ومصرع قائدها

شهدت منطقة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبري السواح، وسقوطها في ترعة الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مصرع قائدها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء تقرير الصفة التشريحية.

بلاغ بمصرع سائق سيارة في ترعة الإسماعيلية

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً بورود بلاغ من أهالي شبرا الخيمة، بانقلاب سيارة أعلى كوبري السواح، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة المعنية إلى محل البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ملاكي أعلى الكوبري، وسقطت في ترعة الإسماعيلية، مما أسفر عن مصرع قائدها، وتم نقل جثته إلى مستشفى ناصر العام، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

رفع السيارة وتأمين موقع الحادث

تم رفع السيارة بمعرفة المسطحات المائية، كما تم تأمين موقع الحادث أعلى كوبري الاميرية، بوضع سياج، وتواجد شرطي مرور لحين إصلاح الكسر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

انقلاب سيارة ربع نقل أعلى عند مدخل بنها

وفي وقت سابق، شهد طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، في نطاق محافظة القليوبية، انقلاب سيارة ربع نقل، أعلى كوبرى مفارق الزقازيق، مدخل مركز ومدينة بنها، وتم رفع السيارة وتجنيبها عن الطريق، وذلك بسبب مواد بترولية مسكوبة على الطريق، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطاراً من اللواء أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي اتجاه القاهرة، أعلى كوبرى مفارق الزقازيق، مدخل مركز ومدينة بنها بالقليوبية.

على الفور، انتقل العقيد محمد سعد، وكيل مرور القليوبية، وقوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ربع نقل، وبسبب مواد بترولية على الطريق اتجاه القاهرة الإسكندرية، مما أدى إلى انقلاب السيارة وتوقف الحركة المرورية، دون خسائر في الأرواح، وعلى الفور تم التعامل مع المواد المسكوبة لفتح الحركة المرورية أمام السيارات على الطريق، وتم رفع آثار الحادث، وتولت النيابة التحقيق.