إصابة 12 في حادث تصادم ميكروباص وسيارتين على طريق «شبرا بنها» الحر

أصيب 12 شخصا في حاث تصادم بين سيارتين ملاكي ودراجة نارية وسيارة ميكروباص على الطريق الحر بنها شبرا، وجرى نقل المصابين لمستشفيات بنها التعليمي وقليوب التخصصي، وتراوحت الإصابات بين كسور وكدمات، وتم تقديم الخدمات العلاجية للمصابين.

إعادة حركة المرور على الطريق

وتمكنت أجهزة المرور في القليوبية من إعادة الحركة لطبيعتها بالطريق، وأخطرت جهات التحقيق المعنية والتي أمرت بندب المعمل الفني لفحص السيارات والحادث وبيان أسبابها، حيث كشفت المعاينة الأولية أن السبب السرعة الزائدة للسيارات على الطريق، وطلبت جهات التحقيق تحريات النيابة.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا بوقوع حادث تصادم على الطريق الحر بنها اتجاه شبرا، بين 3 سيارات ودراجة نارية.

معاينة حادث الطريق الحر «بنها - شبرا»

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة، وتبين وقوع الحادث بين ميكروباص ودراجة نارية وسيارتين ملاكي، مما أسفر عن إصابة 12 شخصا وتم نقلهم لمستشفيات بنها التعليمي وقليوب التخصصي، وتقديم الخدمة العلاجية لهم، وتمكنت أجهزة المرور من رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور على الطريق لطبيعتها وتسهيل حركة السيارات.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أدى لاصطدام ميكروباص مع سيارتين ملاكي ودراجة بخارية، وتم إخلاء الطريق من آثار الحادث على جانبي الطريق لتسيير الحركة المرورية، وعدم تعطيل أصحاب السيارات ومصالح المسافرين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.