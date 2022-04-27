10 سنوات: شاهد على نضال وطن

حكم الإخوان حالة من الفوضى

فى فترة حكم الإخوان كانت الدولة أمام حالة من الفوضى واللادولة، وشهدت البلاد العديد من الأزمات فى عهد الإخوان، والمصريون دائماً يقفون للدفاع عن دولتهم، والعالم كله شهد أن «30 يونيو» ثورة شعبية بكل مقوماتها، لنزول 33 مليون مصرى كانوا على قلب رجل واحد لحماية دولتهم، واعتصام «رابعة» كان هدفه إقامة كيان موازٍ للدولة، والسماح بالتدخل الخارجى من أجل السيطرة على الدولة المصرية، والجيش المصرى انحاز لإرادة الشعب وحمى مصر من السقوط.

المستشار بهاء الدين أبوشقة

وكيل مجلس الشيوخ

منبر الخبر الصادق

استطاعت أن تصنع مكانة متميزة لها وتكون موضع ثقة القارئ، وأسست مجموعة معايير مهمة يلتزم بها كل من يعمل بها وهى المهنية والحيادية.

وقد كان للجريدة دور بارز فى الأحداث التى مر بها الوطن الكبير حيث واجهت بالكلمة كل ما كان يحاك ضد الوطن بوعى وكانت، وما زالت، منبراً للحق والكلمة الصادقة، وفى عامها العاشر لا يسعنى سوى أن أقول لـ«الوطن» وكل العاملين بها، وعلى رأسهم رئيس التحرير المثقف الوطنى الواعى د. محمود مسلم، أتمنى أن تظل «الوطن» منبراً حراً لكل المصريين.

مصطفى سالم

وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أدركت توجهات القارئ

وسط تراجع انتشار الصحف المطبوعة، استطاعت «الوطن» أن تصمد وتنجح وتتميز بموضوعية وبشمول التغطية وبالثقة كمرجعية يستطيع أن يعود إليها القارئ لتجيب عن تساؤلات كثيرة وهى من أهم مهمات الصحيفة الجيدة أن يجد لديها القارئ ما يحتاج إجابات عنه، فضلاً عن المتابعة الدقيقة للأحداث، وتقديم الحدث موضوعياً، ويحسب لها أنها تواصل الصمود والنجاح رغم ما يعصف بالصحافة المطبوعة، نتيجة طغيان التقنيات الحديثة وهو ما يعنى إدراك وفهم توجهات القارئ الذى ما زال يحب ويحترم الكلمة المطبوعة.

الكاتبة سكينة فؤاد

مدرسة صحفية وطنية

خاضت جريدة «الوطن» تجربة متفردة فى الصحافة المصرية، فهى تعد واحدة من القلاع والمدارس الصحفية العظيمة التى شهدتها الساحة الإعلامية والسياسية، كان لـ«الوطن» على مدار سنوات دور مؤثر فى الجماعة الصحفية والقدرة على صناعة الكوادر الصحفية بما لديها من قيادات وعظماء الكتاب والصحفيين، وكان لها دور بارز ومهم ومؤثر فى تاريخ الحياة السياسية، فكانت حاضرة فى مرحلة مهمة من التاريخ، وهى فترة حكم الإخوان، وتحملت الجريدة وصحفيوها كل أشكال الترهيب والتهديد وقتها، إلا أنها وقفت ثابتة.

طارق الخولى

عضو مجلس النواب

داعمة لحركة «تمرد»

«الوطن» كانت داعمة لحركة «تمرد»، فهى من أوائل الصحف التى نشرت عن الحركة منذ تأسيسها فى أبريل 2013، وكانت تحجز مساحات فى صفحتها الأولى لمؤتمراتنا والمسيرات والتحركات اليومية الخاصة بأعضاء الحركة، كانت هناك صعوبة فى توفير مكان لعقد مؤتمر صحفى لـ«تمرد» لتشجيع المصريين على النزول، ولن ننسى أنها فتحت أبوابها واحتضنت مؤتمر «تمرد» صبيحة يوم 3 يوليو، بعدما وجدنا صعوبة فى توفير مكان لعقد مؤتمر صحفى لـ«تمرد» لتشجيع المصريين على النزول.

محمد عبدالعزيز

أحد مؤسسى حركة «تمرد»

«الاختيار».. شهادة نجاح لـ«الوطن»

بالنسبة لى «الوطن» نافذة للحرية وواحدة من أهم الصحف المطبوعة والمواقع المرئية وقد ظهر ذلك جلياً فى الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»، حينما عرض المسلسل بشكل شبه يومى مقاطع صوّرتها الجريدة خلال عام حكم الإخوان، بالإضافة لدورها الهام الذى لعبته كوثيقة للتاريخ رصدت ودونت بشكل مسموع ومرئى لحظات فارقة فى تاريخ الوطن الأكبر، هذا بخلاف التميز الذى نراه على صفحتها الأخيرة حيث تهتم بالجانب الاجتماعى والإنسانى وأسهمت فى تحقيق أحلام عدد من البسطاءـ

طارق الشناوى

ناقد فنى

شريك فى نجاح مبادرات الدولة

جريدة «الوطن» واحدة من شركاء النجاح الرئيسيين لوزارة الهجرة، ففى كل مبادرة نطلقها أو فعالية نقيمها نجد دوماً فريق الجريدة حاضراً وبقوة بتغطيته المتميزة والمهنية التى ساهمت فى الترويج لأهم ملفات الوزارة ومبادراتها مثل مؤتمرات «مصر تستطيع» ومبادرات «مراكب النجاة واتكلم عربى والشباب المصريين الدارسين بالخارج» ودعم المصريين بالخارج للمشروع القومى العظيم «حياة كريمة»، لذلك أتقدم بخالص التهنئة لجريدة «الوطن» بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسها، متمنية لها كل النجاح والتوفيق.

السفيرة نبيلة مكرم - وزيرة الهجرة

مواقفها الوطنية لن ينساها التاريخ

أهنئ مؤسسة «الوطن» بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها، قامت خلالها بدور وطنى وإعلامى متميز جداً، فـ«الوطن» بيتى ومؤسسة أفتخر بها، وأعتز بها جداً، وأحرص على متابعتها منذ سنوات، لما تتمتع به من مصداقية عند الشعب المصرى والعربى.

فالصحيفة كانت لها مواقف وطنية لن ينساها التاريخ، وقد أبرزها ما جاء ورصده الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» باستضافتها لمؤتمر حركة «تمرد» وقت حكم الإخوان لمصر، وهذا موقف محفور بكلمات من نور فى صفحات التاريخ.

خالد الصاوى

دعّمت تمكين المرأة

كل عام وجريدة الوطن بخير ونجاح، مؤسسة إعلامية محترفة، أقلامها وطنية مخلصة.. حرصت منذ البداية على دعم قضايا الوطن بكل قوة ومصداقية.. وأولت منذ بداياتها اهتماماً كبيراً بقضايا تمكين المرأة المصرية وأفردت لها موقعاً متخصصاً لتسليط الضوء على اهتماماتها وقضاياها باحترافية شديدة..

أتمنى لهذا الكيان الإعلامى المحترف المزيد والمزيد من النجاحات ودوام التوفيق..

د. مايا مرسى

رئيس المجلس القومى للمرأة

دورها لا يُنسى فى أزمة «كورونا»

أؤكد على العمل المميز لجريدة «الوطن» على مدار السنوات الماضية، وأقدم لها خالص التهنئة اليوم لاحتفالها بمرور 10 سنوات على تأسيس الجريدة، وأتوجه إليها بالشكر والتقدير على دعم نشر إنجازات ونشاطات «الهيئة العامة للرعاية الصحية».

ولا أنسى دورها فى نشر الوعى والحقائق الطبية خلال أزمة فيروس كورونا، ومساعدتنا فى الوصول للجمهور العام لتعزيز وعيهم حول كيفية مجابهة الفيروس والوقاية منه، لما لها من مكانة عظيمة فى مصر والعالم العربى، ولها قاعدة عريضة للغاية من القارئين والمتابعين.

د. أحمد السبكى

رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية

مساحة حرية

أن تحضر ولادة طفلك منذ صرخته الأولى طلباً للحياة، وتراقبه وهو ينمو وينجح ويتألق، هذه هى المتعة والهبة والمنحة، هذا ما حدث بالنسبة لى مع جريدة «الوطن» التى عاصرتها وهى ما زالت فكرة، وما زلت أتشرف بالانتماء إليها، جريدة «الوطن» هى مساحة حرية تحملت تمردى وخصامى مع السائد وتحليقى فى كثير من الأحيان خارج السرب، أهم ما يميز جريدة «الوطن» أنها أسرة تمارس الصحافة وليست مجموعة موظفين يمارسون مهمة روتينية يومية، يتنفسون المهنة ولا يمتهنونها، يعشقونها بالقلوب ولا يرشقونها بالحجارة.

د. خالد منتصر

«الوطن» صاحبة دور تنويرى

أهنئ «الوطن» بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسها، وأوجّه التحية لمجلس إدارتها وكل العاملين فيها، لما بذلوه من دور تنويرى فى المجتمع المصرى، فضلاً عن دورهم الوطنى خلال الأحداث الجسام التى شهدتها مصر خلال الأعوام الأخيرة، لا سيما فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأتمنى كل النجاح والتوفيق لـ«الوطن» خلال الفترة المقبلة، وأن تواصل الجريدة دعمها لكل ما يستحق تناوله إعلامياً، خصوصاً مع التحديات الكبيرة الموجودة على الساحة الآن.

الفنانة إلهام شاهين

«الوطن» غيّرت حياتى

جريدة الوطن هى التى غيرت حياتى. أنا من ذوى الإعاقة، وكنت أعمل لسنوات فى بيع الخضراوات على تروسيكل للإنفاق على أبنائى ومساعدة زوجى المريض فى استكمال علاجه، وكان كل ما أتمناه هو كشك أعمل به ويكون مصدر الدخل لى ولأسرتى، ونشرت صحيفة الوطن قصتى ومعاناتى مع التروسيكل رغم إعاقتى، ومعها جاءت استجابة الرئيس بتواصله معى، ثم لقائه ووعده بتنفيذ كل متطلباتى، وفى النهاية تسلمت الكشك منذ شهرين وأعمل به وأصبح مصدر دخل لنا يساعدنا على الحياة.

محروسة سالم

وقفت جنبى وأنا مليش حد

شكراً لـ«الوطن» بعد أن وقفت بجانبى وساعدتنى وأنا وحيدة. كانت البداية بعدما انتشرت صورة لى فى منزلى المتهالك وأنا أجلس فيه وسط الطين بعدما تضرر من سقوط الأمطار فى موجة الطقس السيئ التى ضربت مصر فى مارس 2020، وتعاطف معى الكثيرون من أهل قريتى الذين كانوا يحاولون مساعدتى، حتى تواصلت معى جريدة الوطن، وبعدها تلقيت استجابة من وزارة التضامن بتوفير احتياجاتى ومسكن آمن لى، وأستمتع بالعيش فيه براحة شديدة الآن.

العجوز «عايدة»

«الوطن».. رؤية صحفية وطنية

لا شك أن «الوطن» شهدت تطوراً كبيراً على طريق التحول للصحافة الرقمية، ودخلت عصر الرقمنة باقتدار وثبات فى إطار رؤية صحفية تعمل فى سياق وطنى. وأصبحت «الوطن» تمتلك أدوات احترافية لمخاطبة الجمهور بمستوياته المختلفة. ويسعدنى أن أتقدم بالتهانى القلبية للأستاذ الكبير د. محمود مسلم وكل قيادات ومحررى «الوطن» بمناسبة العيد العاشر لتأسيسها، متمنياً دوام التوفيق والنجاح للجميع داخل المؤسسة، وأن تواصل رسالتها الإعلامية المنضبطة وأن تستمر فى احتضان الخريجين من شباب المهنة.

د. محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة

نقلة جديدة منذ أغسطس 2020

«الوطن» بتحولها الإلكترونى منذ أغسطس 2020 حققت نقلة فعلية لمستوى التقنية المقدمة فى تقديم المحتوى الخبرى لها، سواء من خلال تطوير المادة التحريرية أو المصورة أو الفيديو سواء للموقع الإلكترونى أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعى ونجحت فى تحقيق التوازن وتحتاج إلى الاستمرار فى التطوير خلال الفترة المقبلة للبقاء فى مصاف المواقع، واستطاعت «الوطن الهروب» من فكرة التريند والسيطرة عليها وتحقيق التفاعل الذى يحقق ولاء القراء.

د. محمود علم الدين

أستاذ الإعلام والمتحدث باسم جامعة القاهرة

رائدة فى طرح قضايا البيئةكان -وما زال- لـ«الوطن» دور رائد فى طرح قضايا البيئة والتغيرات المناخية والتنوع البيولوجى والتعريف بالمشكلات التى تواجه كوكبنا الذى لا نمتلك غيره، وأتمنى فى عيدها العاشر أن تكمل «الوطن» مسيرتها كنافذة لدعم مسيرة الدولة المصرية نحو الحفاظ على البيئة والتحول الأخضر.

وننتظر منها المزيد فى التحديات القادمة، وفى مقدمتها استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف أعضاء اتفاقية التغيرات المناخية «cop27»، الذى تمثل فيه مصر القارة السمراء لمواجهة خطر التغيرات المناخية.

د. ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة

تنقل الحقائق المهمة

إدارة البورصة تؤمن بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع جميع المؤسسات الإعلامية، لما تلعبه من دور مهم فى نقل وتسليط الضوء على حقيقة وتطورات الأوضاع فى المجتمع، وخاصة فيما يتعلق بأسواق رأس المال المعروفة إعلامياً بالبورصات، ولطالما لعبت جريدة «الوطن» دوراً حيوياً فى إبقاء القراء مطلعين أولاً بأول على المعلومات والحقائق المهمة، بما يمكِّن متخذى القرار من صياغة سياسات وخطط وبرامج سليمة تلبى الطموحات وتواكب التطلعات.

د. محمد فريد

رئيس البورصة المصرية

انتصرت لقضايا «الوطن والمواطن»

جريدة «الوطن» أحد أهم أعمدة الإعلام المصرى، نجحت على مدار السنوات العشر الماضية فى أن تكون مثالاً للإعلام المهنى المنتصر لقضايا المواطن وصالح الوطن. وأتابع الجريدة منذ بدايتها، وكم كنت معجبة بشعارها «الوطن قوته فى ناسه»، ولمست حرص الجريدة على الأداء المهنى المحترف من خلال الصحفيين المعتمدين بالوزارة، ونتمنى أن يستمر دور «الوطن» فى تنوير القارئ وتوفير خدمة صحفية متميزة تساهم فى رفع الوعى كإحدى أهم آليات الاستثمار فى البشر.

الدكتورة هالة السعيد

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

«الوطن».. المصداقية الدائمة

أهنِّئ جريدة «الوطن» فى عيدها العاشر، «الوطن» أثبتت جدارتها بالمصداقية الدائمة والخبر المتفرد، والبحث الدقيق عن الأخبار، وأعتز بها، وهى من الصحف القليلة التى أحرص على قراءتها بشكل يومى، فهى لها ميزة بأنها حافظت على صدقها أمام القارئ طوال هذه السنوات، وأتمنى أن تستمر صفحات «الوطن» فى أن تتبنى تقديم الرؤى والأفكار الجديدة، وبالتحديد الأقلام الجديدة من كتاب الرأى من أجل صياغة رؤية وطنية للدولة المصرية.

فاروق حسنى

وزير ثقافة مصر سابقاً