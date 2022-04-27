محمود مسلم في عيد ميلاد الوطن الـ10: الأصعب من النجاح هو الحفاظ عليه

نظمت جريدة «الوطن» احتفالية بمناسبة عيد الميلاد العاشر لوجودها على الساحة الإعلامية، وتصدر «الوطن» للمركز الثالث عالميا في التأثير على مواقع التواصل الاجتماعي، ورحب الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس التحرير، بالإعلامي أحمد فايق، والنائب الدكتور محمد صلاح البدري، والكاتب الصحفي إيهاب الخطيب رئيس قناة الأهلي، والأستاذ محمد علي مدير الشئون المالية، والأستاذة ريهام زيدان نائب المدير العام لجريدة الوطن.

وقال الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن مؤسسة الوطن الصحفية تتضمن أجيالا متنوعة من مختلف الأعمار جرى تدريبهم وفقا لأحدث البرامج التدريبية العالمية، وحصل العاملون بالوطن على دورات تدريبية بمعدل 4 دورات لكل صحفي، تضمنت المهارات الصحفية والمهنية والاتيكيت والبروتوكول وطرق التعامل مع الأزمات والمواقف الحرجة.

محمود مسلم يشكر جميع العاملين بالوطن

ووجه «مسلم» التحية لجميع العاملين في الوطن الحاليين والسابقين على جهودهم التي وصلت الصحيفة على أثرها للمركز الثالث عالميا كأكثر صانعي المحتوى مشاهدة في مواقع التواصل الاجتماعي، وفق تصنيف موقع توبولار لابس العالمي، بقرابة 700 مليون مشاهدة، مؤكدا أن نجاح الوطن جاء نتيجة لجهود مضنية، مؤكدا أن الأصعب من النجاح هو الحفاظ عليه وتنميته.

وتابع الكتاب الصحفي الدكتور محمود مسلم، أن أفضل ما يميز الوطن هو الروح الأسرية التي تجمع العاملين به في جو من المحبة والتقدير والتعاون البناء من أجل الوطن، لافتا إلى الإعداد لحفل رسمي عقب عيد الفطر المبارك لتكريم العاملين بالوطن الحاليين والسابقين وأسماء الراحلين، وكذلك الفائزين بالجوائز الصحفية المحلية والدولية من العاملين بالوطن.

أحمد محمود: كل العاملين بالوطن لهم الفضل في احتلاله المركز الثالث عالميا

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد محمود، المدير الفني للجريدة إن كل من عمل في الوطن له الفضل في الوصول إلى الترتيب العالمي الذي وصلت إليه المؤسسة حاليا، متمنيا الاحتفال بعشرات السنوات في أسرة الوطن.