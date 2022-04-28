سامي مغاوري عن مشاركته في «أحلام سعيدة»: يسرا من أيقونات النجاح في مصر

أعرب الفنان سامي مغاوري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» سعادته بالمشاركة في مسلسل أحلام سعيدة ضمن سباق الدراما الرمضاني.

وكتب سامي مغاوري: «كل سنة بتمنى أشتغل مع بعض الشركات الكبيرة لأنه بيبقى عندها مفردات للنجاح وبتنتقي أعمالها ومخرجينها ونجومها، ومن الشركات الكبيرة اللي أنا بتمني أشتغل دايما معاها والحمد لله ربنا بيوفقني كل سنة وبيختاروني شركة العدل جروب، أنا سعيد جدا إن أنا اشتغلت معاهم السنة دي، وخصوصا مسلسل أحلام سعيدة لأن بطلة هذا العمل إحدى أيقونات النجاح النجمة الكبيرة يسرا، يسرا ليا أعمال كتير معاها لكن في كل عمل بيبقى فيه إضافة يمكن المرة دي أنا متقابلتش معاها في ولا مشهد لكن وجودنا معاها وإحساسنا كلنا كفنانين وممثلين إنها موجودة معانا في هذا العمل ده بيسعدنا جميعا».

سامي مغاوري: مي كساب بتدي الممثل اللي قدامها نوع من الإيجابية والطمأنينة

وأضاف «مغاوري»: «وجود غادة عادل في هذا العمل مهم جدا لأن غادة فنانة كبيرة وجميلة ومحبوبة، شيماء سيف نجمة جميلة خفيفة الظل، ومي كساب ولينا وقفة عندها لأن مي كساب كانت بنتي في هذا المسلسل وهي ممثلة متمكنة قوية جدا ملتزمة جدا جدا جدا، بتدي للممثل اللي قدامها نوع من الإيجابية والطمأنينة».

هالة خليل لديها حس وطني وبعد نظر وبصيرة سياسية

وتابع قائلا: «كان ليا الشرف إني أشتغل السنة دي كمان مع كاتبة مهمة جدا هي الأستاذة هالة خليل، هالة خليل مش مؤلفة دراما عادية إنما هي تملك حس وطني وعندها بعد نظر ولها رؤية وبصيرة سياسية واجتماعية واقتصادية وده بينعكس على شغلها، ولما الممثل بيكون شغال في إطار واعي بيستطيع إنه يطور من أدائه ويبقى على نفس مستوى وجهة النظر المقدمة في العمل الفني، يقود هذا العمل المخرج المايسترو الكبير الفنان عمرو عرفة يمكن أول مرة اشتغل في مسلسل مع الأستاذ عمرو عرفة لكن في الحقيقة وأحب أأكد على ده، مهما كان الممثل اللي معاه كبير وصاحب خبرة كان بياخد بإيده ويضيفله ويقدمه بصورة جديدة الناس مشافتهاش قبل كده وأحب أشكره على ده جدا».

واختتم «مغاوري»: «أنا في الحقيقة مش عايز أنسى حد بس بشكر كل العاملين في هذا المسلسل المتميز أحلام سعيدة، وعلى راسهم طبعا شركة العدل جروب والأستاذ جمال العدل المنتج الواعي قائد هذه الكتيبة الفنية الكبيرة، وربنا يحققلنا كلنا كل أحلامنا وتبقى أحلام، سعيدة وكل سنة وأنتم طيبين».