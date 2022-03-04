سامي مغاوري: غادرت المستشفى بعد تركيب دعامتين في الساق اليسرى

كشف الفنان سامي مغاوري، عن تطورات حالته الصحية، بعد إجراء عملية جراحية في ساقه، وانتشار أخبار عن تدهور حالته الصحية، قائلا إن حالته الصحية اليوم أفضل، بعدما أجرى العملية الجراحية أمس، وخرج من المستشفى اليوم، وسيظل داخل المنزل لمدة يومين.

سامي مغاوري: مكنتش قادر أمشي وأطلع السلالم

وأضاف سامي المغاوري، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على قناة «MBC مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الجمعة، أن العملية الجراحية عبارة عن تركيب دعامتين في شرايين الساق اليسرى، «كنت تعبان الفترة اللي فاتت في المشي وطلوع السلالم».

وأوضح أنه قبل إجراء العملية الجراحية تبينت إصابته بضيق في الشرايين، وبالتالي كان لابد من التدخل الجراحي ووضع الدعامتين، متابعا: «خرجت من المستشفى الحمد لله النهاردة، وهكمل العلاج في البيت».

سامي مغاوري: كل النجوم والناس سألوا عليا

وتابع: «بشكر الجمهور الحبيب والناس كلها اللي وقفت جنبي وسألت عليا، نجوم مصر كلهم ونقيب المهن التمثيلية، مفيش حد مسألش عليا أو حب يستفسر، وبقولهم متتخضوش».

وكان كريم مغاوري نجل الفنان سامي مغاوري، كتب مساء أمس عبر حسابه على «فيس بوك»: «من فضلكم ادعوا لبابا هو دلوقتي في العمليات، فضلا وليس أمراً، اللهم اذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ أنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً. أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين. اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية».

وعاد وكتب كريم مغاوري: «شكرا على دعواتكم وحبكم، وربنا ما يقلقكم على عزيز وغالي عندكم، ويحفطلكم أهاليكم وأحباءكم من كل مرض أو سوء ومكروه، ويجعل دعاكم لبابا في ميزان حسناتكم».