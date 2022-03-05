سامي مغاوري يكشف تطورات حالته الصحية: «ركبت دعامتين وخرجت من المستشفى»

قدم الفنان سامي مغاوري، الشكر لكل من اطمأن عليه وهاتفه على إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا، متابعًا: «أنا بشكر كل الناس اللي دعمتني، أنا دلوقتي بقيت كويس وخرجت من المستشفى إمبارح».

سامي مغاوري يخضع لعملية تركيب دعامات

وأضاف «مغاوري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أنه وبسبب إصابته بمرض السكري خضع مؤخرًا إلى تركيب دعامتين في قدمه اليسرى بسبب انسداد شريانين في القدم، متابعا: «ده بسبب مرض السكر، والإهمال فيه بيعمل مضاعفات، ودي رسالة لمرضى السكر أنهم يهتموا به».

مغاوري يوصي مرضى السكر بالالتزام بمواعيد الوجبات

ونصح الفنان، مرضى السكر بالحرص على تنظيم وجباتهم ومواعيدها والابتعاد عن الانفعال الشديد وتناول طعام قائم على الخضراوات والأطعمة الصحية الموصي بها لهم، مستطردا: «أنا بخير دلوقتي وربنا وفقني بدكتور كويس ركب لي الدعامتين، وهريح يوم كمان وبعدين أرجع الشغل، والحركة والمشي مفيد جدا لصحة الدعامات والأورده».

وكشف الفنان سامي مغاوري، عن تطورات حالته الصحية، بعد إجراء عملية جراحية في ساقه، وانتشار أخبار عن تدهور حالته الصحية، قائلا إن حالته الصحية اليوم أفضل، بعدما أجرى العملية الجراحية أمس، وخرج من المستشفى اليوم، ويظل داخل المنزل لمدة يومين.