سامي مغاوري يطمئن الجمهور على حالته الصحية: «العملية تمت بنجاح»

طمأن الفنان سامي مغاوري، جمهوره على حالته الصحية بعد إجراء عملية جراحية في قدمه، مساء أمس، وكتب «مغاوري» عبر حسابه على «فيس بوك»: «الحمد لله، بفضل الله، ودعائكم، أنا بقيت بخير، والعملية تمت بنعمة من ربنا، أشكركم جميعا على دعواتكم، وكل من اتصل تليفونيا أو أرسل رسالة لي أو لابني كريم، ليطمئن فيها على صحتي».

سامي مغاوري: الجمهور غمرني برسائله

وأضاف سامي مغاوري: «أشكر نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، ومجلس النقابة، وكل الأخوة والأخوات والزملاء من نجوم مصر وفنانيها، والأصدقاء والصحفيين، وأخص بالذكر الجمهور الحبيب من كل الوطن العربي الذي غمرني برسائله عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي».

كما شكر الطبيب المعالج: «الشكر موصول للدكتور الإنسان تامر سكر، الذي أجرى العملية، دعاؤكم وحبكم جميعا كان أكبر داعم لي بعد ربنا، قبل وأثناء وبعد إجراء العملية».

كريم مغاوري يطالب الجمهور بالدعاء لوالده

وكان كريم مغاوري نجل الفنان سامي مغاوري، كتب مساء أمس عبر حسابه على «فيس بوك»: «من فضلكم ادعوا لبابا هو دلوقتي في العمليات، فضلا وليس أمراً، اللهم اذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ أنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً. أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين. اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية».

وعاد وكتب كريم مغاوري: «شكرا على دعواتكم وحبكم، وربنا ما يقلقكم على عزيز وغالي عندكم، ويحفطلكم أهاليكم وأحباءكم من كل مرض أو سوء ومكروه، ويجعل دعاكم لبابا في ميزان حسناتكم».