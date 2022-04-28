الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى

استمرارًا لعمليات القمع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بالاعتداء على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك.

باب المغاربة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت الأقصى من جهة باب المغاربة، وأطلقت قنابل الغاز والصوت نحو المعتكفين والمصلين وذلك بعد اعتلاء القوات للأسطح، ما تسبب في حالات اختناق عديدة.

ربع مليون مصل

جدير بالذكر أن نحو 250 ألف مصل توجهوا إلى المسجد الأقصى المبارك من مدينة القدس المحتلة والداخل المُحتل لصلاة ليلة الـ27 من شهر رمضان المبارك، وذلك بالإضافة إلى ممن تمكنوا من الوصول من الضفة الغربية المُحتلة، حيث شهدت عمليات المرور إلى القدس إعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عززت تواجدها في القدس المُحتلة بنشر ما يقرب من ثلاثة آلاف عنصر شرطة في البلدة القديمة ومحيط المسجد المبارك.

يُذكر أن شهر رمضان المبارك شهد العديد من المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى المبارك بعد تلقي تهديدات من منظمات متطرفة مثل منظمات «الهيكل» المزعوم التي دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى في عيد الفصح اليهودي، الذي استمرت اقتحامات المسجد خلاله جميع أيامه التي تمتد إلى أسبوع، حيث تم ذلك تحت حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي عملت على تأمين دخول وخروج المستوطنين اليهود.

كما أن منظمات «الهيكل» المزعوم دعت قبيل عيد الفصح اليهودي إلى إدخال قرابين وذبحها في ساحات المسجد المبارك، ما استفز جموع الفلسطينيين والمسلمين في العالم العربي.