عاجل.. إصابة 27 فلسطينيا بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى

أصيب 27 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، صباح اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك، وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بـ القدس المحتلة إن طواقمها تعاملت مع 27 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينها إصابتان خطيرتان، وجرى نقل 11 إصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وكانت مصادر فلسطينية، أشارت في وقت سابق إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين والمعتكفين فيه.

نشوب حريق بأشجار المسجد الأقصى المبارك

بدورها، أشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى نشوب حريق بأشجار المسجد الأقصى المبارك، نتيجة لاستمرار إطلاق الرصاص والقنابل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.